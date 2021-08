Reunião debate apoio a modalidade do skate em Araxá

O presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, participou de uma reunião, a convite de representantes do Skate, para tratar sobre apoio a modalidade em Araxá. A discussão, na tarde de hoje (4), contou com a presença do prefeito Robson Magela, do secretário de Esportes José Antunes (Dedé), da vereadora Maristela Dutra, membros da Associação dos Skatistas de Araxá (Aska) e empresários.

Na pauta, os skatistas apresentaram demandas como a reestruturação da pista na Avenida Divino Alves Ferreira (“Pista do Primavera”), a disponibilização de transporte para que os atletas possam competir em campeonatos regionais e nacionais; a criação de um setor específico para o esporte dentro da Secretaria de Esportes, além de um local mais central para a instalação de obstáculos para a prática do skate.

Raphael destacou a importância de valorização do esporte e Robson sugeriu um tour pelos pontos destacados pelos atletas para que ele possa entender melhor a situação de cada pista e solicitar as melhorias nas Secretarias responsáveis. A visita ficou agendada para quinta-feira da próxima semana.

Bowl do ATC e Pista da Praça da Juventude

O vereador Raphael Rios também falou sobre as ações em conjunto com os skatistas de Araxá, que resultaram na construção do Bowl do ATC e a nova pista da Praça da Juventude.

“Antes mesmo de tomar posse como vereador, o Rafael da Puro Skate havia me procurado a respeito de um espaço para o skate no ATC. Tivemos várias tratativas na Prefeitura e o projeto foi Executado. Depois foi a vez da pista no bairro Urciano Lemos, também com apoio dos skatistas Rafael, Luis Filipe e Felipe Madeira, que acompanharam todo o processo até a construção. Como o esporte está crescendo muito, vamos buscar a construção de mais pistas”, destaca Raphael Rios.