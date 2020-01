Roberto do Sindicato fala sobre devolução de recursos ao Município

O Presidente da Câmara Municipal, Vereador Carlos Roberto Rosa (SD), falou sobre a devolução de R$ 446.175,13 por parte do Legislativo Araxaense aos cofres do Município: “Foi uma iniciativa de todos os Vereadores da Câmara Municipal, para reduzir as despesas do Poder Legislativo, e com isso conseguimos economizar esse valor significativo que vai poder ajudar várias entidades da nossa cidade”, afirmou.

Como a verba devolvida não estava prevista no orçamento do Município, o Prefeito deverá enviar um Projeto com a destinação dos novos recursos para apreciação dos parlamentares na Casa da Cidadania, e a partir da aprovação o dinheiro estará à disposição das entidades. A expectativa do Presidente é de que o processo ocorra o mais rápido possível, já nas primeiras Reuniões de fevereiro.

As seguintes sugestões foram apresentadas pelos vereadores:

RS100.000 para o CONSEP (Conselho de Segurança Pública), para aquisição de novo aparelho destinado à Delegacia de Polícia Civil;

R$100.000 para manutenção da área de Fisioterapia da Casa do Caminho;

R$100.000 para compra de tomógrafo para a Santa Casa;

R$35.000 para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais);

R$35.000 para a FADA (Associação de Assistência a Pessoa com Deficiência de Araxá);

R$35.000 para o Lar Ebenezer.