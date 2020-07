Robson Magela e Mauro Chaves lançam pré-candidaturas a prefeito e vice

Robson Magela (Cidadania) e Mauro Chaves (Republicanos) oficializaram, nesta quinta-feira (16), suas pré-candidaturas a prefeito e vice-prefeito de Araxá, respectivamente, com a divulgação em suas redes sociais de que estão juntos na formação da chapa majoritária para a eleição municipal deste ano.

Robson Magela é radialista e já em sua primeira candidatura para vereador foi o mais votado em Araxá nas eleições de 2016, com 2.214 votos. Tem a população como a sua principal força de trabalho, apresentando projetos de leis e indicações em atendimento às demandas recebidas diretamente do povo por meio do Gabinete Itinerante, que percorreu todos os setores da cidade. Robson teve 15 leis de sua autoria aprovadas que beneficiaram o povo de Araxá.

“Agora aceito esse desafio de ser pré-candidato a prefeito para que, junto com o Mauro Chaves, possamos mudar Araxá. Queremos o melhor para a melhor cidade de Minas. Uma nova Araxá começa agora”, destaca Robson Magela.

Mauro Chaves é policial civil aposentado, bacharel em Direito e especialista em gestão pública. Ele foi vereador na Legislatura 2013/2016 e se licenciou por um período da vereança para comandar a recém-criada Secretaria Municipal de Segurança Pública. Nas eleições de 2016, Mauro foi candidato a prefeito e obteve 23.216 votos. Também foi candidato a deputado federal nas eleições de 2018.

“É com alegria e satisfação que vamos compor uma chapa majoritária, agora como pré-candidato a vice-prefeito. É uma nova esperança que surge para a cidade, com grandes desafios. Eu amo Araxá e por isto quero fazer parte da mudança da nossa cidade”, ressalta Mauro.

Além de Cidadania e Republicanos, Robson Magela e Mauro Chaves têm o apoio do Partido da Mobilização Nacional (PMN), Partido Verde (PV) e Progressistas. Esses cinco partidos têm chapas completas para as eleições proporcionais, sendo no total são 115 pré-candidatos a vereador. Representantes de outros partidos ainda conversam com Robson e Mauro visando apoiá-los na eleição municipal.