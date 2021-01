Robson Magela e Mauro Chaves são empossados para a Gestão 2021/2024

Os novos prefeito e vice de Araxá, Robson Magela e Mauro Chaves, foram empossados em cerimônia realizada na Câmara Municipal, na noite desta sexta-feira (1º). A solenidade também marcou a posse de 10 novos vereadores e outros cinco que foram reeleitos. O evento foi transmitido ao público ao vivo pelo YouTube em função da pandemia.

Eleitos com 27.940 votos (52,79% dos votos válidos), Robson e Mauro reafirmaram o compromisso de um governo compartilhado para cuidar das pessoas e construir uma nova Araxá.

“Vamos tomar todas as providências necessárias para impedir a proliferação do coronavírus, inclusive vacinando a população, e quero ser o prefeito a implantar a UTI neonatal, mas não deixaremos que a nossa economia seja prejudicada, pois Araxá precisa retomar seu crescimento. Vamos gerar mais empregos, capacitar e qualificar as pessoas, melhorar nossa saúde, nossa educação, nossa segurança. Vamos retomar o turismo, investir nos nossos produtores rurais e tirar as pessoas da pobreza e das áreas de risco”, destacou Robson Magela durante o seu pronunciamento.

O novo prefeito acrescentou que junto com o povo construirá uma cidade de oportunidades para todos.

O vice Mauro Chaves ressaltou que o início de um novo mandato reafirma o empenho do povo com a fé, o trabalho e a justiça. “Hoje, legitimado pelo voto direto dos nossos cidadãos, tenho orgulho em assumir o mandato de vice-prefeito, reiterando o compromisso de honrar cada página da nossa história, fundamentais sobre o qual estaremos construindo o presente e preparando o futuro”, reiterou o vice-prefeito.

Além dos empossados, a solenidade contou com as presenças do ex-prefeito Aracely de Paula, da ex-vice Lídia Jordão e do deputado estadual Bosco.

Mesa Diretora

A cerimônia também marcou a eleição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021/2022, composta pelo presidente Raphael Rios, vice Fernanda Castelha, primeira secretária Maristela Dutra e segunda secretária Leni Nobre.