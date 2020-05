Robson Magela se solidariza com profissionais de saúde hostilizados em Araxá

Ao usar a tribuna na reunião da Câmara Municipal desta terça-feira, 19 de maio, o vereador Robson Magela (Cidadania) lamentou o fato de alguns profissionais de saúde terem sido hostilizados em Araxá. Ele lembrou que esses profissionais estão na linha de frente do combate ao coronavírus e arriscam a própria vida no tratamento de pessoas com Covid-19. “Os profissionais de saúde merecem os nossos aplausos e todo o nosso respeito. Já pensaram o que seria de nós se eles não existissem? Eu me solidarizo com os profissionais que foram hostilizados e peço à comunidade que trate todos muito bem, pois eles são importantes em nossas vidas”, disse o vereador.

Preocupado com o aumento dos casos de coronavírus em Araxá, Robson cobrou uma postura mais efetiva do prefeito Aracely Paula durante a pandemia. Para ele, está faltando liderança por parte do chefe do Executivo. “O prefeito está sendo omisso diante dos questionamentos do povo de Araxá e deixando de prestar as informações necessárias para a população. Ele precisa dar explicações para a comunidade. A vice-prefeita Lídia Jordão também está sendo omissa. Ela tem que aparecer nesta pandemia, afinal foi eleita junto com o prefeito para administrar a cidade” afirmou o parlamentar.

Diante da omissão do prefeito e da vice, Robson solicitou em parceria com o vereador Raphael Rios (Cidadania) a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, para que os vereadores possam fazer todos os questionamentos que recebem da população. “Como não pode haver aglomeração no plenário do Legislativo, apenas os vereadores e a secretária Diane participarão dessa audiência, que será acompanhada, ao vivo, pela população por meio do canal da Câmara no Youtube”, explicou o vereador.

Requerimentos

O vereador Robson Magela ainda apresentou os seguintes requerimentos:

– Que a Prefeitura de Araxá explique o porquê de a sinalização horizontal de trânsito ter sido feita dentro de um buraco no bairro João Bosco Teixeira e quanto o município gasta para realizar este serviço;

– Que a Prefeitura de Araxá implemente um programa de apoio e valorização cultural aos artistas e músicos autônomos da cidade durante a pandemia de coronavírus utilizando recursos previstos no orçamento do município.