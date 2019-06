Rodada do Ruralão com 36 gols, confira os resultados

Das 16 vagas, 14 já estão preenchidas para as oitavas de final do Campeonato Ruralão, após os jogos da 4ª rodada da 1ª fase no domingo, 9 de junho. Fazenda Santa Vitória e Fazenda Sonho Azul (chave B), Gondins e Fazenda Aliança (chave C) ainda têm chances de classificação à próxima fase e buscam as duas vagas restantes (uma da chave B e uma da chave C) na última rodada do campeonato promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes. Foram 36 gols marcados nesta rodada.

Pela chave A, já estão definidos os quatro classificados depois do jogo no campo do Santa Terezinha terminar em goleada de 6 a 0 da Fazenda Máfia (1° – 9 pontos) para cima da Fazenda Rancho Fundo, lanterna (5°), sem ponto, e eliminada, porque pode chegar a 3 pontos. Fazenda Campos (2° – 5 pontos) e Itaipu (3° – 4 pontos) empataram por 1 a 1 em jogo no campo do Itaipu e também se classificaram, ao lado da Fazenda Estrela Azul (4°), que não jogou nesta rodada e está com 4 pontos. Já na chave B, além do Curva de Rio (1° – 10 pontos), a Capela (2° – 6 pontos) venceu a Fazenda Vingadores (3° – 4 pontos) por 2 a 0 e, ambos, se classificaram. A classificação das duas equipes foi possível por conta da goleada de 9 a 0 do Curva de Rio em cima da Fazenda Sonho Azul (5°), lanterna do grupo, sem nenhum ponto, no campo do Itaipu. A quarta vaga da chave ainda está em aberto entre Fazenda Santa Vitória e Fazenda Sonho Azul.

Na chave C, teve mais equipes classificadas em jogos disputados no Chácara Dona Adélia. O Amigos alcançou a vice-liderança com 7 pontos ao aplicar a maior goleada do Ruralão, 10 a 1 em cima da Fazenda Aliança, quinta colocada, 2 pontos. O resultado confirmou a classificação do Audax, que havia perdido por 2 a 0 para a Fazenda Estiva, líder da chave com 8 pontos. O Audax está com 4 pontos na terceira posição e também passou para a próxima fase porque a Fazenda Aliança pode chegar a 3 pontos. Na última rodada, Gondins, atual quarto colocado com 2 pontos, e Fazenda Aliança lutam pela quarta vaga em confronto direto. Pela chave D, as quatro vagas das oitavas também estão definidas. O Juventude Explosiva (2° – 6 pontos) venceu o Chácara Dona Adélia (3° – 4 pontos) por 1 a 0 na Tapira e está classificado. No outro jogo da chave, a Fazenda Chapecó se manteve líder ao fazer 2 a 1 na Fazenda Boca Júnior (4° – 4 pontos), no campo do Santa Terezinha. As primeiras quatro colocadas já estão nas oitavas, sendo que a Fazenda São Pedro (5° – 0 pt) não tem chances mais de classificação.

Pool marcou os gols da vitória da Fazenda Chapecó e continua artilheiro do Ruralão com sete bolas nas redes adversárias. Confira os jogos da 5ª rodada que ocorrem neste domingo, 16 de junho:

Delcio Campolina (campo da AEF): 9h – Amigos x Audax (Chave C) / 11h – Fazenda Máfia x Itaipu (Chave A)

Chácara Dona Adélia: 9h – Chácara Dona Adélia x Fazenda Chapecó / 11h – Fazenda São Pedro x Juventude Explosiva (Jogos da Chave D)

Campo do Santa Terezinha: 9h – Capela x Fazenda Sonho Azul (Chave B) / 11h – Gondins x Fazenda Aliança (Chave C)

Honorízio Pereira Veloso (campo do Vila): 9h – Fazenda Estrela Azul x Fazenda Rancho Fundo (Chave A) / 11h – Fazenda Santa Vitória x Fazenda Vingadores (Chave B)

Folga: Fazenda Campos (Chave A) / Curva de Rio (Chave B) / Fazenda Estiva (Chave C) / Fazenda Boca Júnior (Chave D)