Ruralão 2023: Após a 4ª rodada, 10 equipes já estão matematicamente classificadas para as oitavas

Nove jogos marcaram a quarta rodada do 30º Campeonato Ruralão. Os duelos foram realizados na quarta (20) e domingo (24), em quatro praças esportivas. Dos nove jogos, quatro terminaram empatados, além de duas goleadas. Foram 27 gols marcados, uma média de três gols por partida.

Após o término da rodada, 10 equipes já estão matematicamente classificadas para a próxima fase. No grupo A, Audax, Santo Antônio e Chácara Dona Adélia não podem ser mais alcançados e estão garantidos nas oitavas de final do Ruralão.

No grupo B, Curva de Rio, Novo Horizonte e Capela se classificaram para a próxima etapa. Restando a última vaga para Sítio Três Colinas, Pântano e Planeta.

Já no grupo C, Fazenda Máfia, Santa Vitória, Ajesp e Gondins seguem para as oitavas de final. A última vaga será decidida na partida entre Vale e Amigos.

De acordo com o regulamento da competição, os cinco melhores de cada grupo e o sexto melhor colocado entre as três chaves se classificam para a próxima fase.

Resultados da 4ª rodada

Grupo A

São Pedro 1×1 Chácara Dona Adélia

Santo Antônio 0x0 Audax

Fazenda Boca Júnior 2×2 Fazenda Aliança

Grupo B

Sítio Três Colinas 1×2 Novo Horizonte

Capela 0x0 Grêmio Planeta

Pântano 1×4 Curva de Rio

Grupo C

Amigos 1×4 Fazenda Santa Vitória

Gondins 2×3 Fazenda Máfia

Vale 0x3 Ajesp