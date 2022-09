Ruralão define os classificados para as quartas de final

Sete partidas e 29 gols, em duelos decisivos. Movimentados jogos definiram, neste domingo (25), os classificados para as quartas de final do Campeonato Ruralão 2022. As equipes voltam a campo no dia 9 de outubro. Confira como foram os confrontos.

No campo do Chácara Dona Adélia, depois do resultado de 11 a 1 no primeiro jogo, o time da casa voltou a golear a equipe de Perdizinha, desta vez por 8 a 0, e carimbou com folga a classificação para as quartas. Em seguida, o Santa Vitória venceu a equipe do Gondins por 4 a 1 e reverteu a vantagem do adversário, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 1.

Na Arena Cachorrão, o Amigos venceu a Fazenda Campos por 4 a 2, após a derrota na partida de ida por 2 a 0. A vitória, no entanto, não foi suficiente para a classificação, já que a Fazenda Campos começou a partida com a vantagem de jogar por dois resultados iguais ou uma derrota por até dois gols de diferença.

Logo após, o Estiva voltou a vencer a equipe do Audax, desta vez por 3 a 1, e se garantiu nas quartas, com o resultado de 7 a 1 no agregado.

Em Tapira, no Campo do Cetap, após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, o Ajesp venceu o TNT por 1 a 0 e avançou à próxima fase. Capela e Fazenda Boca Júnior disputaram a segunda partida. O Boca poderia até perder por um gol de diferença por ter vencido a primeira partida por 4 a 2, mas não conseguiu segurar a vantagem, e foi derrotado por 3 a 1. O resultado garantiu a classificação do Capela, mais bem colocado na primeira fase.

No campo Délcio Campolina (AEF), Fazenda Máfia e Sítio Três Colinas duelaram em busca de reverter o empate na primeira partida, que terminou em 3 a 3. Melhor para o Três Colinas, que venceu por 1 a 0 e eliminou a atual campeã.

Mediante à desistência do Santo Antônio da competição, a equipe do Curva de Rio já estava classificada.

Quartas de final



Devido às Eleições no próximo domingo (2), os jogos das quartas de final do Ruralão serão disputados nos dias 9 e 16 de outubro, respectivamente.

Os próximos confrontos já estão definidos. Os horários e locais serão divulgados em breve. As equipes Chácara Dona Adélia, Estiva, Capela e Curva de Rio têm a vantagem de jogarem por dois resultados iguais ou uma derrota e uma vitória pela mesma diferença de gols, por terem feito melhor campanha, somando a primeira fase e as oitavas de final.

Confrontos de ida das quartas de final



– Fazenda Campos x Chácara Dona Adélia

– Santa Vitória x Estiva

– Sítio Três Colinas x Capela

– Ajesp x Curva de Rio