Ruralão define semifinalistas

Quatro jogos definiram os classificados para a semifinal do Campeonato Ruralão 2023, neste domingo (12). Garantiram as vagas as equipes da Fazenda Máfia, Curva de Rio, Audax e Santa Vitória.

Campo Délcio Campolina (AEF)

Fazenda Máfia 1 x 0 Santo Antônio

(Pênaltis: Fazenda Máfia 9 x 8 Santo Antônio)

Curva de Rio 0 x 0 Ajesp

Campo Chácara Dona Adélia

Audax 0 x 0 Gondins

Santa Vitória 2 x 1 São Pedro

Confrontos das semifinais:



Audax x Curva de Rio

Santa Vitória x Máfia

De acordo com o regulamento da competição, em caso dois resultados iguais, o vencedor será decidido nos pênaltis.