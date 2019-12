Samba Quente, Ludy & Miller e 100% Caipira: FestNatal Araxá terá mais de 30 atrações no fim de semana

Quase 30 horas de atividades culturais estão programadas para o último fim de semana do FestNatal Araxá. Chamado pela organização de “maratona”, o conjunto de apresentações mistura espetáculos de artistas locais e nacionais e tem horários especiais.



No sábado (21) as atividades começam às 13h. Na programação (veja completa abaixo) estão Os Arachás, Germano Soraggi e Samba Quente. No domingo (22) as apresentações serão iniciadas ainda mais cedo. A partir das 9h o Expominas recebe Lippi e Fernando, Flávio e Leandro, Vitor e Versol, Ludy & Miller e a banda 100% Caipira.



“É uma novidade que estamos trazendo este ano e que a estrutura do Expominas, que vem sendo tão elogiada pelo público, nos permite. Abrimos os portões mais cedo e a partir daí teremos atrações em sequência até a noite. Tenho certeza de que o público vai gostar muito”, diz Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia.



A maratona se estende até segunda-feira (23), último dia do Festival, quando se apresentam Vi-voz, Moura Blues e Diego Figueiredo Trio & Sandra de Sá. Todas as apresentações do FestNatal Araxá têm entrada e estacionamento gratuitos no Expominas.



Uma sexta imperdível



Ele já foi premiado em duas oportunidades no “Montreux Jazz Festival”, considerado o maior festival de jazz do mundo, como um dos maiores guitarristas da atualidade. Diego Figueiredo desembarca em Araxá, depois de uma temporada de gravações em Nova Iorque para uma apresentação única.



Nesta sexta-feira (20) o músico brasileiro já ouvido em mais de 50 países recebe no palco o gaitista Gabriel Grossi, considerado um dos melhores harmonicistas do mundo. Gabriel já tocou com nomes como Chico Buarque, Ivan Lins, Leila Pinheiro, João Donato, Dave Matthews, Guinga, Lenine, Djavan, Milton Nascimento, Dominguinhos, Maria Bethânia e Ney Matogrosso.



A apresentação encerra as atividades no palco principal que também recebe, a partir das 20h, Manga Rosa (Vinícius Moura) e o Grupo Chorando na Praça. As atividades na praça do Papai Noel, também instalada no Expominas, têm início às 19h.



Eduardos no palco



Nesta quinta-feira (19), feriado em Araxá, o FestNatal Araxá recebeu uma programação especial. O grupo Miltons, da Escola Nota Certa, abriu o palco principal. Na sequência foi a vez do projeto Gaitas de Minas encantar os presentes. Os gaitistas Eduardo Sanna, Renan Amadei e Edson Louback foram acompanhados do quarteto formado por Piero Grandi (Rio de Janeiro), Rafael Canielo (BH), Rafael Negromonte (BH) e Guilherme Borges (BH). “Gostei muito. Um show fantástico. Araxá é uma cidade voltada para a cultura e a gente vê que os araxaenses prestigiam e comparecem a apresentações como estas. Maravilhoso”, comenta a esteticista Maria Bigai.



Quando Eduardo Sanna deixou o palco outro Eduardo encantou o público presente. O contrabaixista Edu Machado, referência internacional no jazz, se apresentou com seu quinteto. “Foi bom demais. É sempre gratificante estar por aqui neste festival que só cresce e que valoriza a boa música” diz Edu que tem outras apresentações no FestNatal Araxá. “Nesta sexta-feira eu toco com o Diego Figueiredo e na segunda volto para tocar com Sandra de Sá”, conta.



Diversão para a criançada



Papai Noel é, sem dúvidas, a principal atração para as crianças que visitam o Expominas, durante o FestNatal Araxá. O “Bom velhinho” ouve pedidos, recebe cartinhas e tira fotos diariamente das 19h às 23h. Em meio à movimentação da praça montada no pavilhão de eventos, acontecem apresentações culturais com a trupe do Papai Noel a toda hora. “Foi até uma surpresa. A gente tinha acabado de tirar uma foto e eles começaram a música, a dança, minha filha adorou”, diz o operador de máquinas Ronaldo Tito.



Ao lado da praça do Papai Noel um espaço lúdico oferece brincadeiras e oficinas de desenho e massinha para os pequenos. Tudo dentro de uma área delimitada, com a presença de monitores. “Melhorou muito o espaço para a nossa filha brincar, interagir com as outras crianças. Como é tudo interno não tem o perigo de rua, de avenida, a gente pode deixar ela mais livre porque é bem mais seguro também”, elogia o comerciante William Álvaro.



Programação



Expominas

Dia 20/12 – Sexta-feira



20:00/21:00 – MANGA ROSA

21:00/22:30 – GRUPO CHORANDO NA PRAÇA

22:30/23:30 – DIEGO FIGUEIREDO TRIO & GABRIEL GROSSI



MARATONA FESTNATAL



Dia 21/12 – Sábado



13:00 – OS ARACHÁS

14:00 – WILLIAN – OS PEQUENOS ROQUEIROS

15:00 – VENCEDOR DOS NOVOS TALENTOS

15:30 – AUGUSTO MAIA

16:30 – BENDZ

17:30 – GERMANO SORAGGI

18:30 – US MOURA

19:30 – BANDA VINITH

21:00 – MARCÃO E OS TIÃO

23:30 – SAMBA QUENTE



Dia 22/12 – Domingo

10:00 – PROJETO TALENTOS DA TERRA

12:00 – HAROLDO JR.

12:40 – FELIPE ROSA TRIO

13:20 – PARADA FOLCLORICA

14:00 – PROJETO TALENTOS DA TERRA

16:00 – LIPPI E FERNANDO

17:00 – FLAVIO E LEANDRO

18:00 – VITOR E VERSOL

19:00 – OS TRUTA DA VIOLA

20:00 – MAYARA GIL

21:00 – LUDY & MILLER

22:30 – 100% CAIPIRA



Dia 23/12 – Segunda-feira



20:00 – VI-VOZ

21:00 – CERIMONIAL DE ENCERRAMENTO

21:30 – BIA MARCHESE

22:30 – MOURA BLUES

23:30 – DIEGO FIGUEREDO TRIO & SANDRA DE SÁ



Praça Governador Valadares

Vila do Noel – de 17h às 20h



Papai Noel – itinerante

20/12 – Circolando Iniciativas Artísticas– Urciano Lemos / Pop Shop / Centro – de 10h às 13h



21/12Papai Noel – Calçadão / Nossa Srs. Conceição / Rua Belo Horizonte – de 10h às 13h

Circolando Iniciativas Artísticas -Calçadão e shopping – de 10h às 18h



22/12 – Papai Noel – Casinha – de 10h às 12h e 18h às 23h

Cia UNO (Mayron) – Barreiro / Tauá / Praça Governador Valadares – de 10h às 13h

Parada Folclórica- Expominas e Centro – 13h



Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes