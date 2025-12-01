Santa Vitória abre vantagem e vence o primeiro jogo da final do Ruralão 2025

Em uma manhã de casa cheia no Estádio Municipal Fausto Alvim, o Santa Vitória saiu na frente na disputa pelo título do Ruralão 2025. A equipe venceu o Ajesp por 3 a 1 no primeiro jogo da grande final, que aconteceu no último domingo (29).

Com o resultado, o Santa Vitória chega para a partida decisiva em situação confortável: pode até perder por um gol de diferença e, ainda assim, garantir o título. Já o Ajesp terá missão mais dura no próximo confronto. Para levar a decisão aos pênaltis, precisa vencer por dois gols de diferença. Caso consiga uma vitória por três gols, conquista o campeonato no tempo normal.

A grande final está marcada para o próximo domingo, às 10h da manhã, novamente no Estádio Municipal Fausto Alvim. Antes, às 8h, Estância e Santo Antônio disputam o terceiro lugar.

De acordo com o secretário de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a expectativa é de um grande espetáculo dentro e fora de campo, coroando mais uma edição do Ruralão com festa e muita emoção para os torcedores.

“Já tivemos muitos torcedores no jogo de ida, foi uma partida muito boa, e esperamos que a final seja ainda melhor. A tendência é de casa cheia novamente, com as famílias participando, prestigiando e celebrando esse campeonato que valoriza tanto o nosso esporte e a nossa zona rural”, diz.