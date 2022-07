Saúde convoca crianças imunossuprimidas de 4 anos para vacinação contra Covid-19 nesta terça (26), na Unileste; confira outras etapas

Data: 26/07/2022 – 8h às 16h

Público: crianças de 4 anos imunossuprimidas

Local: Unileste

Etapa: 1ª dose

Data: 26/07/2022 – 8h às 16h

Público: crianças de 5 a 11 anos

Local: Unileste

Etapa: 1ª e 2ª dose (Coronavac e Pfizer Pediátrica)

Data: 26/07/2022 – 8h às 16h

Público: População 12+

Local: Unicentro e Uninordeste

Etapa: 1ª,2ª e 3ª doses

Data: 26/07/2022 – 8h às 16h

Público: População 40+

Local: Unicentro e Uninordeste

Etapa: 4ª dose

Data: 26/07/2022 – 8h às 16h

Público: Profissionais de Saúde

Local: Unicentro e Uninordeste

Etapa: 4ª dose

Data: 26/07/2022 – 8h às 16h

Público: gestantes e puérperas até 45 dias

Local: Unicentro e Uninordeste

Etapa: Conforme o Cartão de Vacina

Data: 26/07/2022 – 8h às 16h

Público: imunossuprimidos

Local: Unicentro e Uninordeste

Etapa: Conforme o Cartão de Vacina

Documentação necessária:

– Documento original que tenha o número do CPF e o Cartão de Vacina.

Lembrando que a 2ª dose é aplicada conforme agendamento no Cartão de Vacina ou doses em atraso. Já a dose de reforço deve ser aplicada com intervalo de pelo menos 4 meses desde a última dose.

No ato da vacinação, caso a pessoa seja adolescente, precisa estar acompanhada de um responsável.

E na vacinação de crianças de 3 a 11 anos, se não estiverem acompanhadas pelos pais, os mesmos devem providenciar um termo de autorização à pessoa responsável para ser entregue no local da aplicação. O modelo do termo está disponível para impressão no site ( www.araxavacina.com.br ).

O uso da máscara de proteção continua sendo obrigatório em locais que ofereçam serviços de saúde, como postos de vacinação.

O cronograma completo e documentação necessária estão disponíveis no site ( www.araxavacina.com.br/cronograma ).