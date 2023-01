Saúde + Educação: Araxá adere ao Programa Saúde na Escola

A missão da escola vai muito além da transmissão de conhecimento das disciplinas. A educação também contribui para a transformação social dos alunos e familiares.

Pensando nisso, a Prefeitura de Araxá firmou a adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação, instituída pelo Governo Federal em 2007. O programa tem como objetivo promover a saúde, a prevenção a doenças e agravos para os estudantes da Educação Básica da Rede Pública. Ele se desenvolve por ciclos, que têm duração bienal.

O PSE é voltado para crianças, adolescentes, jovens e adultos, e resulta na política intersetorial de Secretarias Municipais que se unem para promover saúde e educação integral, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, explica que o programa visa uma permanente integração e articulação da saúde com a educação, promoção à saúde, prevenção e melhoria da qualidade de vida das famílias.

“Sabemos que todos os estudantes são vetores de informação. Então, eles absorvem as informações passadas pela equipe de saúde em relação à qualidade de vida que são repassadas para seus familiares’, diz.

“Portanto, essa atuação e integração da educação com a saúde é de extrema importância, pois se trata de um público selecionado em um ambiente apropriado para captação de novas informações. Esse repasse de informação já faz parte do calendário da educação e agora entra a saúde para agregar mais conhecimento e informação de forma técnica e qualificada”, acrescenta Cristiane.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a saúde e a educação juntas conseguem oportunizar um atendimento mais qualificado e integral aos estudantes.

“A escola é um espaço propício para a convivência social e para o estabelecimento de relações favoráveis à promoção da saúde pelo viés de uma educação integral. Esse programa tem o objetivo justamente de fortalecer esse vínculo integrando as áreas da saúde e da educação no enfrentamento de vulnerabilidades, na ampliação do acesso aos serviços de saúde e na melhoria da qualidade de vida”, reforça.