Secretaria de Esportes abre inscrições para o 1º Torneio de Futebol Society do CSU

A Secretaria Municipal de Esportes está com inscrições abertas para o 1º Torneio de Futebol Society do CSU. A expectativa é que 10 equipes participem da competição que está prevista para acontecer em fevereiro, no período noturno e aos sábados, pela manhã.

As inscrições gratuitas acontecem até o dia 25 de janeiro, sendo realizadas na rua Maria Ozanan Moreira, nº 145, no bairro Alvorada, no Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo, das 8h às 17h, e são voltadas para equipes da modalidade masculina. Os jogadores devem ter a partir de 15 anos.

Mais informações, pelo contato 3664-3963, com o professor Eduardo.