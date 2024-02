Secretaria de Esportes abre inscrições para o Campeonato Ruralão 2024

A Secretaria Municipal de Esportes está com inscrições abertas para o 31° Campeonato Ruralão – Temporada 2024. O representante legal do time interessado deve comparecer para retirar a documentação necessária entre os dias 9 de fevereiro a 8 de março, na sede da Assessoria de Esportes Amador e Rural, no Centro Esportivo Álvaro Maneira – avenida Imbiara, nº 620, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A data para o início da competição ainda está em definição.

Cada equipe poderá inscrever até 30 atletas, sendo cinco atletas da zona rural, e quatro membros da comissão técnica, com idade igual ou superior a 16 anos. No ato da inscrição, o representante legal receberá as fichas nominais dos jogadores e da comissão técnica e deverá devolvê-las preenchidas e assinadas por todos os integrantes até o prazo de encerramento das inscrições.

Para mais informações, o contato da Assessoria de Esportes Amador e Rural é pelo telefone (34) 3691-2031 ou e-mail ( [email protected] ).