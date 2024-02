Secretaria de Esportes abre inscrições para turmas de futsal feminino

A Secretaria Municipal de Esportes está com inscrições abertas para turmas de futsal feminino. O projeto Rainhas do Futsal contempla adolescentes de 14 a 18 anos, nascidas entre 2006 e 2010.

As aulas são realizadas no Ginásio Poliesportivo José Custódio de Rezende, no bairro Parque das Flores, duas vezes por semana, quarta e sexta, das 18h às 20h. Os treinos são gratuitos e realizados pelo professor Fernandinho Luxa.

Para realizar as inscrições, os pais ou responsáveis pelas atletas devem fazer a inscrição na sede da Assessoria de Esportes Especializados – Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, com declaração de escolaridade, atestado médico, cópia da identidade da aluna e do responsável e comprovante de residência.

Inscrições



– Projeto Futsal Feminino

– Sede da Secretaria de Esportes Especializados: Praça da Juventude, bairro Urciano Lemos

– Endereço: Av. Antônio Afonso Vale, s/n – bairro Urciano Lemos.

– Telefone: (34) 3669-8055