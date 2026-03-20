Secretaria de Esportes/Câmara conquista o título do Torneio do Servidor 2026

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realizou nesta quarta-feira (18) a final do 9º Torneio do Servidor Público de Futebol Society 2026. A equipe da Secretaria de Esportes/Câmara Municipal sagrou-se campeã da competição ao vencer a Limpebras/Terceirizados, que ficou com o vice-campeonato. A competição contou com o patrocínio do Centro de Atendimento ao Servidor (Sinplalto).

Ao todo, cinco equipes participaram do torneio, que contou exclusivamente com disputas na categoria masculina. A competição reuniu servidores públicos em um momento de lazer, integração e incentivo à prática esportiva.

Além do título, o torneio também reconheceu os destaques individuais. O goleiro menos vazado foi Fabiano Oliveira, enquanto o artilheiro da competição foi Mateus Moura.

A premiação total foi de R$ 1.300, sendo R$ 700 destinados à equipe campeã, R$ 400 ao vice-campeão e R$ 100 para cada um dos destaques individuais.

A subsecretária de Esportes, Fernanda Pimenta, ressaltou a importância da realização do torneio.

“A competição já integra o calendário esportivo e reúne servidores de diferentes áreas em uma atividade voltada à prática esportiva”, destaca.