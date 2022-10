Secretaria de Esportes define locais e horários para os confrontos das quartas de final deste domingo

Os primeiros jogos das quartas de final do Campeonato Ruralão serão realizados neste domingo (9) em duas praças esportivas: no Estádio Municipal Fausto Alvim e no campo Délcio Campolina (AEF). Os locais e horários dos jogos de volta também já foram definidos.

No Estádio Fausto Alvim, a Fazenda Campos enfrentará o Chácara Dona Adélia, às 9h. Logo em seguida, Ajesp e Curva de Rio duelam às 11h.

Já no campo Délcio Campolina (AEF) a Fazenda Santa Vitória joga contra a equipe da Fazenda Estiva, às 9h. Na sequência, o Sítio Três Colinas enfrenta o Capela, às 11h.

Os mandantes dos jogos da volta têm a vantagem de dois resultados iguais, por terem feito a melhor campanha na fase de grupos, somados com os confrontos das oitavas de final.

Partidas Oitavas de Final



Ida- domingo, 9 de outubro



Estádio Fausto Alvim

9h – Fazenda Campos x Chácara Dona Adélia

11h – Ajesp x Curva de Rio

Campo da AEF

9h – Fazenda Santa Vitória x Fazenda Estiva

11h – Sítio Três Colinas x Capela

Volta – domingo, 16 de outubro



Estádio Fausto Alvim

9h – Capela x Sítio Três Colinas

11h – Fazenda Estiva x Fazenda Santa Vitória

Campo da AEF

9h – Curva de Rio x Ajesp

11h – Chácara Dona Adélia x Fazenda Campos