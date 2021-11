Secretaria de Esportes planeja retorno do Campeonato Ruralão

25 de agosto de 2019. Essa foi a última vez que a bola rolou pelo Campeonato Ruralão em Araxá. O tradicional torneio organizado pela Prefeitura de Araxá ficou paralisado por duas temporadas em função da pandemia do coronavírus. Com a redução dos casos de Covid-19 no município, a expectativa é que o retorno da competição aconteça já no 1º semestre de 2022, seguindo todos os protocolos sanitários de biossegurança.

Para dar início ao planejamento, a Secretaria de Esportes se reuniu com representantes dos clubes do Ruralão na última semana. O objetivo foi promover o primeiro contato entre os times e a organização do torneio. Estiveram presentes os representantes dos clubes Audax, Curva de Rio, Fazenda Aliança, Fazenda Campos, Fazenda Chapecó, Fazenda Santa Vitória e Fazenda São Pedro.

De acordo com o assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, o encontro foi importante para entender as expectativas das equipes em relação ao campeonato. “Convidamos todos os times que participaram do último Ruralão para essa reunião. Infelizmente, nem todos estavam presentes, mas ficamos muito felizes com o resultado. Nas próximas semanas faremos outros encontros para a criação das diretrizes e definição de regras”, explica.

Segundo o secretário de Esportes, José Antunes – Dedé, já foi definida a volta do Ruralão no próximo ano. “Promovemos essa reunião para anunciar a nossa intenção em realizar o campeonato já no 1º semestre de 2022. É um torneio de muita tradição, que movimenta a cidade e está fazendo muita falta para os amantes do esporte. Já queremos ter uma projeção de quantas equipes desejam participar e a fórmula de disputa do campeonato para dar início ao projeto”, destaca.