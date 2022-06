Secretaria Municipal de Educação homenageia estudantes selecionados para a Academia Araxaense Juvenil de Letras

A Secretaria Municipal de Educação realizou, na manhã desta quarta-feira (15), uma cerimônia especial para homenagear alunos da rede municipal de ensino selecionados para integrar a Academia Araxaense Juvenil de Letras (AAJULE). O evento contou com a presença de professores e diretores das escolas participantes, além de profissionais da área.

A escolha dos integrantes, que possuem entre 13 e 18 anos, foi realizado através de concurso entre todas as escolas do município. Por meio da Academia Araxaense de Letras (AAL), representada pelo presidente Luiz Humberto França, foi promovido um ciclo de palestras nas instituições de ensino e, na oportunidade, ele destacou a importância da AAL na cidade, convidando os alunos a participar do concurso de redação com o tema “Metamorfose”.

Entre titulares e suplentes da Academia Juvenil, os estudantes e educadores receberam homenagens e reconhecimento pelo brilhante trabalho desenvolvido. A posse será dada pela AAL.

A aluna da Escola Municipal Aziz J. Chaer, Shayene Ribeiro da Silva, de 14 anos, conta sobre a emoção de participar de integrar a AAJULE. “Estou muito feliz porque é uma grande conquista para mim e para minhas amigas também. Estávamos muito ansiosas para participar da Academia e quando fomos selecionadas a emoção foi enorme. Eu amo ler e escrever e levarei esse momento com enorme carinho por toda a minha vida.”

Integrantes

– Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva: Amanda Vitória Campos Moreira e Cássio Willian Freire Júnior (titulares)

– Escola Municipal Padre Inácio: Lázaro Antônio Pereira Rocha, Maria Eduarda Gonçalves Silva e Maria Fernanda Silva Ferreira de Souza (titulares)

– Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva: Layza Edwirges Ferreira de Paiva (titular), Manuelle Souza Matias (titular) e Lilian Lima dos Santos (suplente)

– Escola Municipal Romália Porfírio de Azevedo Leite: Ana Beatriz dos Santos, Maria Fernanda Durante Silva e Vitória Aparecida do Carmo Silva (titulares)

– Escola Municipal Professora Leonilda Montadon (Caic): Nicole Wendy de Oliveira Rosa (titular) e Mary Helen Rodrigues Carneiro (suplente)

– Escola Municipal Aziz J. Chaer: Shayene Ribeiro da Silva (titular), Yara Abadia Rodrigues de Oliveira (suplente) e Nycaély Irany Dias Ferreira (suplente)