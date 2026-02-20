Secretaria Municipal de Esportes abre vagas para escolinha de futsal Sub-11

A Secretaria Municipal de Esportes de Araxá está com 10 vagas abertas para a escolinha de futsal Sub-11, desenvolvida no Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo (antigo CSU). O projeto é voltado para meninos nascidos em 2014, 2015 e 2016 e tem como objetivo estimular a prática esportiva, a socialização e valores como respeito e educação.

As aulas acontecem duas vezes por semana, sempre às terças e quintas-feiras, no horário das 17h30 às 19h15, em quadra de futsal. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de março ou até o preenchimento total das vagas disponíveis.

Para realizar a inscrição, os responsáveis devem comparecer diretamente ao CSU (R. Marechal Deodoro, 145, Alvorada – portão lateral), de terça a sexta-feira, no horário das 12h às 18h, procurando o coordenador Maurinho Moraes ou o professor Eduardo, responsável pelas aulas. É necessário apresentar xerox do documento de identidade da criança e do responsável, além de endereço e telefone para contato, que devem estar escritos na própria cópia.



Sobre o projeto

O projeto esportivo do CSU atende atualmente as categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 e existe desde 2021. A iniciativa é aberta a crianças de toda a cidade, sem restrição de local de moradia ou condição social, e tem como foco a prática esportiva de participação, sem caráter de alto rendimento.

Além dos treinamentos regulares, o projeto também participa de competições internas realizadas em Araxá e de eventos esportivos em outras cidades.