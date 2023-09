Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre importância do Teste do Pezinho

A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos pais ou responsáveis sobre a importância de realizar o Teste do Pezinho entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê.

O Teste do Pezinho ou Triagem Neonatal tem como objetivo diagnosticar e tratar doenças no bebê para evitar problemas no desenvolvimento físico e mental da criança, sequelas graves e até mesmo a morte.

Dentre essas doenças estão anemia falciforme; fenilcetonuria; hiperplasia adrenal congênita; fibrose cística; hipotireoidismo congênito e deficiência de biotinidase.

O teste é feito com a criança no colo da mãe ou responsável, momento em que é realizado um furinho com uma lanceta própria e retiradas algumas gotas de sangue do calcanhar do recém-nascido.

As amostras são coletadas em papel filtro e enviadas diariamente para o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (Nupad-UFMG), via Correios.

Quanto mais precocemente o diagnóstico, mais cedo inicia-se o tratamento para evitar qualquer dano. O Nupad, cadastrado como Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) do Estado pelo Ministério da Saúde, não recebe amostras de crianças com mais de 30 dias de vida.

Em Araxá, o Teste do Pezinho é realizado gratuitamente na Unicentro, localizada na avenida Dâmaso Drummond, nº275, Vila Guimarães, de segunda à quinta-feira, das 8h às 15h.

De acordo com a coordenadora do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fonseca, o Teste do Pezinho é um direito garantido por lei, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Este teste é sinônimo de cuidado e proteção com a criança. É sobre zelar pela saúde do indivíduo desde o seu nascimento, afinal, cuidar da vida é algo a ser feito em qualquer idade”, reforça.