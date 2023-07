Secretaria Municipal de Saúde apresenta prestação de contas na Câmara Municipal

Nesta quarta-feira (19), a Secretaria Municipal de Saúde realizou a apresentação da prestação de contas dos quatro primeiros meses de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Araxá. A reunião foi conduzida pela Secretária Municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves, pelo presidente da mesa diretora – vereador Bosco Jr., pelo presidente da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Segurança – vereador Raphael Rios e contou com a participação de vereadores, assessores, servidores públicos e comunidade.

A secretária abriu o encontro citando as principais notícias da pasta durante o primeiro quadrimestre. Ela destacou: reinauguração da Unidade de Saúde dos Setores Sul e Sudeste (UNISSE), que foi totalmente revitalizada; o início da reforma da Unidade de Saúde do Setor Oeste (UNIOESTE); o credenciamento de mais médicos; os cuidados contra a dengue; o repasse de mais de 8,5 milhões para a Casa do Caminho; as tratativas para a construção do hospital municipal; dentre outros assuntos.

Em sua fala, Bosco Jr. destacou a qualidade e personalização do atendimento aos pacientes, a importância da reforma das unidades básicas de saúde e os novos veículos destinados para a secretaria. Ele também parabenizou Cristiane pela assinatura do convênio para a implementação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que irá funcionar em breve em Araxá.

Talitha Cristina Ferreira, assessora de finanças da secretaria, apresentou o quadro detalhado da prestação de contas financeira do período. Os responsáveis técnicos de cada setor fizeram uma apresentação com números, informações e fotos para ilustrar o trabalho de cada serviço ofertado pela pasta.

Os parlamentares finalizaram a sessão com perguntas e agradecendo os servidores da saúde, que atendem prontamente as solicitações da população e prestam excelente serviço à comunidade.