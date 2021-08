Secretaria Municipal de Saúde esclarece atendimento à paciente na UPA

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que informação publicada nas redes sociais afirmando que não havia médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no início da manhã desta quinta-feira (19) é inverídica.

De acordo com o diretor técnico da UPA, o médico Petrônio Moreira Vargas, a paciente em questão, uma senhora de 68 anos, deu entrada na UPA às 5h47 desta quinta. Ela passou pela triagem logo em seguida comunicando queixa de dor epigástrica e cefaleia (dor de cabeça), sintomas estes que estavam manifestados há pelo menos um dia. Diante disso, ela foi classificada com a cor amarela que, conforme o Protocolo de Manchester, o atendimento deve ser realizado em até 30 minutos.

Em seguida ela foi direcionada para aguardar o atendimento no tempo previsto, no entanto, por conta própria decidiu deixar a UPA após 15 minutos de permanência desde a abertura da ficha para buscar uma unidade hospitalar particular. O tempo de permanência está registrado no sistema de videomonitoramento da unidade.

O diretor técnico ressalta que cinco médicos cumpriam plantão no momento. Um deles era ele mesmo, além do diretor clínico Felipe Verçosa, e os médicos Carolina Carmelina Cunha, Ronaldo Silva Rossi e Gustavo Marques.

“A família a levou para ser atendida em um hospital particular da cidade e às 7h26 ela retornou à UPA com um encaminhamento com hipótese de diagnóstico de infarto. Ela foi atendida de imediato pela médica que estava de plantão na Sala Vermelha, a doutora Vanessa Fraga, que a internou para receber medicação e exames de sangue e eletrocardiograma”, informa Petrônio.

Ainda conforme o diretor técnico, às 10h a UPA encaminhou a paciente para o hospital particular conveniado com a Prefeitura de Araxá para realização de internação e procedimento de cateterismo custeado com recursos do município.