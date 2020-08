Secult lança material educativo sobre os 300 anos de Minas

A exposição em homenagem aos 300 anos de história do Estado, “Várias Minas: encruzilhada de histórias”, acaba de chegar também à rede de ensino por meio do Caderno de Atividades, material de conteúdo educativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult).

Lançado nesta semana, o material vai contribuir com as atividades dos milhares de professores e professoras do estado, além de ampliar o alcance das comemorações pelos 300 anos de Minas Gerais.

Conteúdo

Organizado em cinco eixos temáticos, o material teve o primeiro volume lançado na quinta (20). Os outros quatro cadernos serão publicados de agosto a dezembro, acompanhando a temática da exposição, que explora o acervo do Arquivo Público Mineiro (APM), do Museu Mineiro e da Biblioteca Pública Estadual.

Ao destacar itens da exposição “Várias Minas: encruzilhada de histórias”, a publicação tem o objetivo de convidar os alunos a refletirem sobre a história de Minas a partir de documentos, mapas, fotografias, obras literárias, quadros, pinturas, esculturas e objetos do cotidiano.

Para acessar o material clique em www.secult.mg.gov.br/minas300anos.

A iniciativa, idealizada e produzida pela Superintendência de Bibliotecas, Museus, Arquivo Público e Equipamentos Culturais da Secult, traz sugestões de atividades direcionadas a alunos desde o ensino fundamental até o ensino médio.

Temas

O tema do primeiro caderno é “Formação do território e povoamento das Minas”. A ideia é que os conteúdos possam ser trabalhados de forma presencial ou virtual e permanente, já que o conteúdo sobre a história de Minas Gerais está inserido no currículo escolar da rede estadual e as propostas de atividades são alinhadas às habilidades planejadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O material apresenta, ainda, uma lista de bibliografia complementar que pode auxiliar o professor na busca de referências e textos sobre o tema tratado.