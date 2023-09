Segunda etapa da Oficina Ortopédica Itinerante contempla mais 200 pacientes, em parceria entre a Apae e Secretaria Municipal de Saúde

Araxá recebeu a segunda etapa da Oficina Ortopédica Itinerante, com equipe multiprofissional da cidade de Diamantina (MG). A oficina foi iniciada na terça-feira (29) e concluída nesta quinta-feira (31), no Centro de Especializado em Reabilitação (CER) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A primeira etapa da ação foi realizada em julho e contemplou 165 pacientes que foram avaliados para receberem cadeiras de rodas manuais ou motorizadas, cadeiras de banho e adaptações necessárias para facilitar a acessibilidade e mobilidade.

A segunda etapa dos atendimentos foi prestada para mais 200 pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e reabilitados pelo CER/Apae, contemplando os municípios de Araxá, Ibiá, Campos Altos, Perdizes, Pratinha, Pedrinópolis, Santa Juliana e Tapira.

Esses passaram por avaliações para receberem gratuitamente próteses, órteses, bengalas, andadores, muletas, calçados ortopédicos, palmilhas, entre outros.

As próximas etapas serão as entregas dos equipamentos, previstas para os meses de dezembro e janeiro.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, ressalta que desde essa importante iniciativa foi retomada com força após período de paralisação por conta da pandemia.

“São produtos médicos fundamentais para aumentar a qualidade de vida de muitas pessoas, criados para suprir ou corrigir alterações em órgãos e membros, ou a deficiência de funções do corpo humano. Atender esses pacientes é uma forma de trazer novas perspectivas, transformando suas realidades cotidianas. Todos os esforços são para a melhoria dessas pessoas e familiares”, afirma.