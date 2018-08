Seleção de Futsal de Araxá participa da Copa Futsal Band Triângulo

A Administração Municipal, através da Secretaria de Esportes, leva o nome de Araxá para região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Pelo segundo ano consecutivo, a Seleção de Araxá está na disputa da Copa Futsal Band Triângulo e, nessa edição, está no grupo Sudeste, ao lado de Sacramento, Campos Altos, Ibiá e Pratinha.

Araxá já disputou duas partidas na competição com uma vitória de 5 a 2 no Pratinha e, nesta quinta-feira, 02 de agosto, foi derrotado pelo mesmo marcador contra Sacramento. Com esses resultados, Araxá é terceiro colocado do grupo com 3 pontos, mesma pontuação de Sacramento e Campos Altos, que estão nas duas primeiras posições, e de Ibiá, próximo adversário na semana que vem.

A 3ª rodada do grupo será realizada na quinta-feira, 9 de agosto, com Araxá enfrentando os donos da casa, às 21h30, no ginásio poliesportivo Jiboião, em Ibiá. Os inscritos por Araxá na Copa Futsal Band Triângulo são: Dalmer, Vagner Love, Éder, Everton Negão, Hermano, Ighor Costa, Zé Nolli, Netinho, Marcelo, Matheus Alves, Matheus Lucas, Maxwell, Rafael Ribeiro, Ricardo Fróis, Victor, Wadan, Wellington e Jorge. Araxá conta ainda com apoio da Unimed e da Calçados Duarte.