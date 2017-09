Semana do Trânsito em Araxá destaca responsabilidade e conscientização de cada cidadão

Minha escolha faz a diferença no trânsito! Esse foi o tema da Semana Nacional de Trânsito de Araxá. A abertura da semana contou com apresentação da peça de teatro infantil ‘A turma do Sítio e o Trânsito’ encenada pela equipe do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação para um público de 250 alunos, de 6 a 9 anos, do Ensino Fundamental. Além de peça teatral, blitz educativa, carreata e passeio ciclístico constaram também da programação atrativa da Semana Nacional de Trânsito que foi encerrada no último sábado (23).

O objetivo da semana foi conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano. A Semana Nacional de Trânsito visa disseminar valores que contribuam na criação de um ambiente favorável com a valorização da vida e focar no desenvolvimento de posturas e atitudes do cidadão para garantir o direito de ir e vir de cada um.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, a semana mostra que todo cidadão pode participar na construção de um trânsito mais harmonioso sendo consciente da sua responsabilidade no dia-a-dia. “O trânsito precisa da união de todos. Espero uma semana proveitosa envolvendo todos os atores do sistema viário porque o trânsito é de responsabilidade de toda a população. Precisamos dar o nosso melhor para diminuir o número de acidentes”, comenta o secretário.

O delegado regional de Trânsito, Renato Alcino Vieira ressalta que a Semana Nacional do Trânsito é um momento importante para ajudar a conscientizar os condutores do futuro. Ele observa que o celular não deve ser usado quando o pedestre estiver atravessando a rua, em qualquer situação de trânsito e o uso quando o motorista estiver ao volante. Tivemos um acidente em Araxá que vitimou uma criança e o condutor do veículo fugiu do local. Então crianças, quando for atravessar a rua ou andar de bicicleta têm que ficar atentos. Quero que vocês levem essa vontade de fazer um trânsito mais feliz por toda a vida”, destaca o delegado.

Para o comandante do 37° Batalhão da Polícia Militar (37° BPM), tenente coronel Fernando Marcos dos Reis, sempre é importante trabalhar o tema relacionado à segurança no trânsito. “Estamos completando 20 anos de Código de Trânsito Brasileiro e observamos que o cenário no nosso país exige cada vez mais a prática desse trabalho preventivo voltado para a segurança do trânsito e conscientização de todos os usuários das nossas vias. Vocês serão os adultos que irão coordenar os destinos do nosso país. É possível mudar esse cenário, mas precisa desse nosso esforço em conjunto. Temos que seguir nesse sentido”, enfatiza o comandante do 37° BPM.

Além da comunidade escolar, o juiz de direito, Renato Zouain Zupo, secretários e equipe do governo municipal participaram da solenidade.