Semifinal do Ruralão 2022: Chácara Dona Adélia vence o Ajesp, e Sítio Três Colinas e Fazenda Estiva ficam no empate

Dois movimentados jogos abriram a semifinal do Campeonato Ruralão 2022. As partidas aconteceram no último domingo (23), no Estádio Municipal Fausto Alvim. A equipe Chácara Dona Adélia venceu o Ajesp por 2 a 1; já o Sítio Três Colinas e a Fazenda Estiva ficaram no empate em 1 a 1.

Dona Adélia 2 x 1 Ajesp



A equipe Chácara Dona Adélia e o Ajesp entraram em campo às 9h e deram início ao primeiro jogo da semifinal. O atacante Alan Paulista abriu o placar para o Dona Adélia no 1º tempo e Wilton Gaega, de pênalti, ampliou o marcador na segunda etapa. No fim do jogo, Alex Alagoano diminuiu para o Ajesp.

Na partida de volta, a equipe do Dona Adélia, que tem a vantagem por dois resultados iguais, pode empatar e até perder por um gol de diferença para avançar à final da competição. Já para o Ajesp, somente a vitória por dois ou mais gols de diferença interessa.

Sítio Três Colinas 1 x 1 Fazenda Estiva



Na outra partida da semifinal, Sítio Três Colinas e Fazenda Estiva empataram por 1 a 1. Logo no início da segunda etapa, Eldinho abriu o placar para o Sítio Três Colinas, e Gegê, no fim do jogo, marcou para a equipe da Fazenda Estiva.

No jogo de volta, a Fazenda Estiva tem a vantagem de dois resultados iguais e joga pelo empate. Já o Sítio Três Colinas precisa vencer para se classificar.

As partidas de volta da semifinal do Ruralão acontecem no primeiro domingo de novembro, dia 6, a partir das 9h, no Estádio Municipal Fausto Alvim.