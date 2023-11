Semifinal do Ruralão começa neste domingo

As equipes da Fazenda Máfia, Curva de Rio, Audax e Santa Vitória estão classificadas para a semifinal do Campeonato Ruralão. Os jogos de volta das quartas de final aconteceram no último domingo (12). Confira como foram os confrontos.

No campo Chácara Dona Adélia, após vencer o Gondins por 1 a 0 no jogo de ida, o Audax jogava por um empate para se classificar. O jogo de volta terminou 0 a 0, e com o resultado o Audax avançou para a semifinal do Ruralão.

No confronto de ida entre Santa Vitória e São Pedro, o placar terminou 0 a 0. E na partida de volta, quem vencesse se classificaria para a próxima fase. Melhor para o Santa Vitória, que superou o São Pedro pelo placar de 2 a 1.



No Campo Délcio Campolina (AEF), Santo Antônio e Fazenda Máfia se enfrentaram para definir o semifinalista. O Santo Antônio tinha a vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0. E na partida de volta, a Fazenda Máfia devolveu o placar, levando a decisão para as penalidades máximas, vencendo por 9 a 8.



No confronto entre Curva de Rio e Ajesp, após vencer o jogo de ida, o Curva de Rio jogava por um empate para se classificar. Com o 0 a 0 no jogo de volta, a equipe se classificou para a semifinal do Ruralão.



Resultados jogos de volta das quartas de final do Ruralão:



Campo Délcio Campolina (AEF)



Fazenda Máfia 1 x 0 Santo Antônio

(Pênaltis: Fazenda Máfia 9 x 8 Santo Antônio)

Curva de Rio 0 x 0 Ajesp

Campo Chácara Dona Adélia



Audax 0 x 0 Gondins

Santa Vitória 2 x 1 São Pedro



Confrontos da semifinal



Domingo, 19 de novembro – Estádio Municipal Fausto Alvim



8h – Santa Vitória x Máfia

10h – Audax x Curva de Rio

De acordo com o regulamento da competição, em caso dois resultados iguais, o vencedor será decidido nos pênaltis.