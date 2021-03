Sempre Um Papo com Rafael Nolli e Ton Lima

O “Sempre Um Papo” inova mais uma vez, em função da pandemia, criando uma nova estratégia na divulgação e marketing de livros. Dia 30 de março, terça-feira, às 19h, dois palíndromos, o professor e escritor Rafael Nolli participa da live de lançamento do livro “Sr. Bigodes Era o Seu Nome”. A obra foi ilustrada por Ton Lima, que vai dividir a tela com o escritor. A conversa será transmitida pelos canais do Sempre Um Papo Youtube, Facebook e Instagram e terá mediação do jornalista Luiz Humberto França. Como o livro foi realizado via LAB, 100 exemplares serão distribuídos gratuitamente. Neste sentido, durante a conversa, as pessoas que quiserem receber o livro passarão seus nomes. Em seguida, na Livraria Nobel Araxá, os autores farão – sozinhos, sem aglomeração, as dedicatórias aos felizardos. E, quando o comércio reabrir, os livros autografados estarão à disposição dos agraciados: é só passar na livraria e pegar – novamente, sem aglomerações. Os livros ficarão por 30 dias à espera de seus donos.

O Sempre Um Papo, em Araxá, é viabilizado com o patrocínio da CBMM, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

Sr. Bigodes Era o Seu Nome

Sabemos que à noite todos os gatos são pardos. Sabemos que os gatos têm sete vidas. Sabemos — e disso temos certeza —, que quando os gatos não estão em casa, os ratos dançam em cima da mesa. Sabemos que gato miador não é bom caçador. Sabemos que, haja o que houver, os gatos sempre caem de pé. Sabemos — e não é brinquedo — que gato escaldado de água fria tem medo.

Rafael Nolli é natural de Araxá. Formado em Letras e Geografia. Publicou seu primeiro livro em 2005 (Memórias à Beira de um Estopim). Desde então, segue publicando com certa regularidade. Ao todo, possui oito obras, sendo duas em formato e-book (Isca, poemas, 2020 e O Diário de Lucas Duarte, romance experimental, twitter, 2020). Destaca-se em sua produção os livros Gertrude Sabe Tudo (infantojuvenil, Gulliver, 2016) e Elefante (poemas, independente, 2013).

Antonio Carlos Lima (Ton Lima), paulistano, desenhista, caricaturista, arte educador, grafiteiro, tatuador, professor de artes. Atua profissionalmente desde 1994. Em mais de 25 anos como artista visual, street artista, arte educador. Foi um dos pioneiros do graffiti no norte do Estado de São Paulo, pincipalmente na região de Ribeirão Preto onde foi um dos fundadores do Núcleo de Cultura periférica (N.C.P) e da Casa de Hip Hop de Ribeirão Preto – inspiração para o livro da editora Atica, do escritor Luiz Puntel, “O grito do Hip Hop” – prêmio Jabuti de 2005. Participando de inúmeros projetos artísticos como exposições e produção de murais nos mais importantes eventos de produção mural do Brasil, como o Street of Styles (Curitiba), Festival Tinta Loka (S.P.) Skoll Hip Hop (Rib. Preto), Mural Sete Passos para Mudar o Mundo (ONU), no festival João Rock em Ribeirão Preto, entre outros projetos e encontros de graffiti do nordeste ao sul do Brasil. Profissionalmente produz painéis, oficinas e intervenções para algumas prefeituras do Estado de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Em 2002 começou uma carreira como tatuador e atua como profissional de body art em estúdio próprio, o Família 33 Tattoo Custom, e ministra aulas de Artes na rede particular de ensino de Araxá, entre murais, ilustrações e intervenções com graffiti. Mais informações em suas redes sociais: Instagram: @tongraffiti e Facebook: @tomlima

#SempreUmPapoEmCasaAraxá com Rafael Nolli e Ton Lima

Dia 30 de março, terça-feira, às 19h, evento virtual gratuito com transmissão pelo Youtube, Instagram e Facebook: @sempreumpapo

Informações: 31 22611501 – www.sempreumpapo.com.br