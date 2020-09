Sempre Um Papo e a CBMM recebem os poetas Líria Porto e Cássio Amaral

Os poetas Líria Porto e Cássio Amaral são os convidados da CBMM e do Sempre Um Papo em mais uma edição virtual do projeto, com transmissão ao vivo no Youtube, Facebook e Instagram. O encontro vai acontecer no dia 30 de setembro, quarta-feira, às 18h, com o tema “Instante Poético”. O evento terá mediação do escritor e professor Rafael Nolli.

#SempreUmPapoEmCasa, esta sequência de atividades é patrocinada pela CBMM em Araxá com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo.

Líria Porto nasceu em Araguari, Minas Gerais e mora em Araxá. É autora dos livros Borboleta Desfolhada e de Lua, publicados em Portugal, em 2009. Asa de Passarinho e Garimpo (este finalista do Prêmio Jabuti – poesia – 2015), pela editora Lê. Cadela Prateada – editora Penalux, em 2016, Olho Nu – editora Patuá, em 2017 e do blog Tanto Mar. Seu livro Sem pecado não tem salvação será publicado brevemente pela editora Crivo. Participou de algumas antologias, entre elas Dedo de Moça – Escritoras Suicidas – e Cartas Embaralhadas. Tem poemas publicados em vários jornais, revistas e sites.

Cássio Amaral é mineiro, natural de Araxá, professor de História e Sociologia no Ensino Médio e é Juiz Arbitral, pela AJAAP (Associação dos Juízes Arbitrais do Planalto). Começou a escrever poemas a partir dos 13 anos de idade e tem seis livros publicados: Lua Insana Sol Demente, de 2001, Estrelas Cadentes, de 2003, Sonnen, de 2008, Milenar, de 2016, todos pela JAR edições; e o eBook Enten Katsudatsu, de 2010, pela Germina Literatura, o Faísca, de 2014, pelo Coletivo Anfisbena e Edições Imprevisto e o Átimo (haikais) de 2020 pela Editora Ler para Escrever. Além dos livros, tem textos publicados em vários sites e blogs.

