Sempre Um Papo e o Circuito CBMM de Cultura apresentam Ricardo Fragelli, em Araxá

O Sempre Um Papo e o Circuito CBMM de Cultura recebem o escritor e professor da UnB, Ricardo Fragelli, para o debate sobre o tema “Aprendizagem ativa e colaborativa” e para o lançamento do livro “Design de Jogos Educativos: da Ideia ao Jogo” (Ed. Ediciones Ciespal), do qual é um dos organizadores, juntamente com a professora Virgínia Tiradentes Souto. No encontro, ele também fala sobre o livro “Método Trezentos: Aprendizagem Ativa e Colaborativa, para Além do Conteúdo”, que será publicado em meados de 2018.

O evento integra a Semana de Ciência & Tecnologia, cujo tema é “A Matemática está em tudo”, realizado pelo Uniaraxá, local do encontro. O debate será no dia 3 de outubro, terça-feira, às 19h30, como entrada gratuita e terá a mediação do jornalista Luiz Humberto França.



“Design de Jogos Educativos: da Ideia ao Jogo”

O livro apresenta o processo de criação de sete jogos educativos que foram desenvolvidos por estudantes de mestrado e doutorado durante a disciplina “Tópicos especiais”, ministrada pelos professores Ricardo Fragelli e Virgínia Tiradentes nos programas de pós-graduação em Arte e em Design da Universidade de Brasília. Além do processo de criação dos jogos, é apresentada a estratégia pedagógica do curso, uma breve revisão sobre teorias de aprendizagem e dinâmicas desenvolvidas em sala de aula. Ainda, o livro traz uma revisão sobre o processo de design de jogos educacionais e discussões sobre os autores do processo de criação de jogos, com foco nos perfis de artistas e designers.

Nesta obra, apresenta-se o processo de criação desses jogos, incluindo a motivação e o contexto de sua criação, as teorias de aprendizagem relacionadas, as etapas de desenvolvimento e o design de interação do jogo. No processo de criação desses jogos foram utilizadas diferentes abordagens e as propostas apresentam ferramentas de aprendizado bem diversas. Entretanto, apesar das diferenças, foi observado que todos os processos têm em comum a busca tanto pela inovação quanto por estratégias de desenvolvimento colaborativo. Espera-se que possam servir de inspiração e modelo para a criação e o desenvolvimento de jogos educativos, um incentivo para o aprendizado e muita diversão.

O livro está disponível gratuitamente no endereço:

http://design.unb.br/images/Livros/livro-design-jogos-completo-pq.pdf

“Método Trezentos: Aprendizagem Ativa e Colaborativa, para Além do Conteúdo”

O livro apresenta uma metodologia baseada em aprendizagem ativa e colaborativa que tem sido bastante utilizada em diversas áreas do conhecimento e níveis de ensino. O método Trezentos utiliza a formação de grupos potencialmente colaborativos e metas bem planejadas, oferecendo uma aprendizagem mais significativa, com mais engajamento, mais interação e menos reprovações. O aspecto humano do método é um dos pontos de maior destaque no livro, no qual percebe-se o despertar do olhar o estudante para o colega com dificuldades de aprendizagem e a redução das situações de isolamento na sala de aula. O livro é dividido em oito capítulos e explica todos os passos para aplicação da metodologia, oferece todos os recursos, apresenta resultados e discute outras possibilidades de aplicação do Trezentos em contextos distintos como na educação a distância e na educação corporativa.

Ricardo Fratelli possui graduação em Engenharia Mecânica (2000), Mestrado em Engenharia Mecânica (2003) e Doutorado em Ciências Mecânicas, todos pela Universidade de Brasília (2010). Atualmente, é professor Adjunto da Universidade de Brasília, onde recebeu vários prêmios nacionais no uso de TICs na educação superior e inovações no Ensino de Engenharia. É líder do Grupo de Pesquisas em Sistemas Inteligentes e Adaptativos (GPSIA) da Faculdade UnB Gama (FGA) onde desenvolve pesquisas em Sistemas Tutores Inteligentes e Adaptativos aplicados à Educação e assuntos correlatos tais como Mecânica Computacional, Simuladores Interativos, Redes Quantizadas, Educação em Engenharia, Educação a Distância e Objetos de Aprendizagem Multiformes.

Serviço

Sempre Um Papo com Professor Ricardo Fragelli

Data: 3 de outubro, terça-feira, às 19h30, com entrada gratuita.

Local: Uniaraxá – Av. Ministro Olavo Drumond, 05, São Geraldo – Araxá/MG

Informações: 34 36692000