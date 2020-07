SempreUmPapoEmCasa recebe Tonny Bellotto e Rodrigo Feres

Os músicos e escritores Tony Belotto e Rodrigo Feres são os convidados de Afonso Borges em mais uma edição virtual do “Sempre um Papo” e da CBMM, com transmissão ao vivo no Youtube e Facebook do Projeto. O encontro vai acontecer no dia 9 de julho, quinta-feira, às 18h, com o tema “A Vida Como Ela é / Será”.

#SempreUmPapoEmCasa, esta sequência de atividades é patrocinada pela CBMM em Araxá com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Tony Bellotto nasceu em 1960, em São Paulo. Compositor e guitarrista da banda Titãs, estreou na literatura em 1995 com Bellini e a Esfinge, primeiro de uma série de livros policiais. Além desses,publicou os os romances Lô (2018), Machu Picchu (2013), No buraco (2010), Família (21015), entre outros.

Rodrigo Feres é formado em administração, com especialização em comércio exterior e pós graduado em Marketing pela FGV. Sempre conciliou seu trabalho com atividades musicais e projetos culturais. Teve contato com o violão aos 11 anos, e foi desenvolvendo habilidades em instrumentos diferentes e em formas alternativas de execução.Também é escritor, autor dos ebooks com trilha sonora exclusiva, por meio do projeto Levir, uma iniciativa pioneira no cruzamento da música com a literatura.

