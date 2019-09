Senac promove Campanha de Prevenção ao suicídio: “Menos números, mais vida!”

Este é o mês intitulado como Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É neste mês que ações em diferentes esferas sociais buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa. O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, celebrado todo ano em 10 de setembro. Em função disso, as unidades do Senac da Regional Triângulo, dentre elas: Araxá, Coromandel, Ituiutaba, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia promovem, durante todo o mês, atividades com o objetivo de conscientizar e alertar os jovens sobre o tema, visto que é um problema de saúde pública em todo mundo afetando famílias de classe baixa à alta.

“Esta é uma maneira de demonstrar formas de prevenção e motivação aos jovens por meio de estratégias de controle e apoio àqueles que podem estar em risco”, destaca a Orientadora de Cursos do Senac em Uberlândia, Vanessa Cabral.

As ações vão desde palestras, mesa redonda, exposição de mural, rodas de conversa, apresentação teatral, confecção de fita e cartaz com o símbolo da campanha, aulas de auto-estima. O evento é voltado para o público interno, exceto Patos de Minas e Ituiutaba, que disponibilizarão também ações para o público externo. Em Patos de Minas, será a blitz Viva a Vida, no dia 10/09, às 9h, na Praça do Mercado Municipal. A atividade será realizada com os alunos do Programa Jovem Aprendiz e com o Grupo: Amar o Elo da Vida. Já em Ituiutaba, no dia 18, às 20h, acontece a palestra: Suicídios e Depressão, com a Enfermeira Ana Beatriz de Lima Carvalho, na unidade situada à rua do Tijuco, 71, Novo Mundo.

Programação

Palestras motivacionais para as turmas da aprendizagem, Painel de incentivo em sala de aula, Ação “Me conte sua história” com depoimentos de superação e sucesso e montagem de um quadro de avisos educativo com orientações básicas para prevenção e textos motivadores à vida.

Data: Durante todo o mês de Setembro