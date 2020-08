Série pré-candidatos a prefeito: Sérgio Chaer

O Diário de Araxá traz a divulgação de nomes que lançaram oficialmente, por redes sociais, entrevistas à imprensa ou outra modalidade de mídia, pré-candidaturas a prefeito.



Elaboramos um questionário com o perfil e cinco perguntas relacionadas às intenções de cada um em pleitear um cargo ao Poder Executivo. Os pré-candidatos que responderam dentro do prazo estabelecido serão divulgados de acordo com a ordem alfabética do nome de batismo, na chamada principal do site, no período de 24 horas, a partir das 8h. As divulgações ocorrerão entre segunda e quinta-feira.



Os pré-candidatos que enviaram após o prazo, serão divulgados depois dos que responderam no período estipulado.

Sérgio Chaer

A sexta divulgação da série é sobre o empresário Sérgio Chaer, pré-candidato a prefeito pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

1 – Perfil do pré-candidato.

Sérgio Chaer é empresário, 46 anos, filho de Ricardo Chaer e Márcia Afonso Chaer, e pai do Enzo Chaer. Sócio-proprietário do Grupo Vecol, que compreende empresas do ramo da construção civil.

Nascido em Araxá, formou- se em Administração de Empresas pela PUC Campinas e em Direito pelo Uniaraxá. Possui também a titularidade de MBA (Master in Business Administration) pela FGV – Fundação Getúlio Vargas e pela Ohio University, com iniciação no ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, matérias de Engenharia da Produção, para defesa da tese de mestrado. Recebeu prêmios de Empresário Destaque e Empresário Revelação.

Chaer em 2010 foi candidato a deputado estadual, quando obteve mais de 11 mil votos.

2 – Em qual partido você está filiado e o que o motivou a ser pré-candidato a prefeito?

Estou filiado ao PTB. Minha motivação ao ser pré-candidato é saber que Araxá pode e merece ser melhor, uma cidade referencia em diversos setores.

3 – Já tem definição do nome de pré-candidato(a) a vice-prefeito(a)? Se sim, quem é? Caso ainda não tenha, como estão as tratativas para definir por esse nome?

A princípio o médico Dr. Ricardo Brasil foi convidado para compor a chapa e deixou seu nome à disposição, porém, desprendido de vaidade, caso seja necessário abrir mão do convite o faria em detrimento para novas negociações.

4 – Quais devem ser as prioridades da Prefeitura de Araxá a partir de 2021?

No próximo ano a Prefeitura Municipal de Araxá deverá, em primeiro lugar, incrementar o comércio local para reestruturar nossa economia, gerar renda e novos postos de trabalho.

Em segundo lugar, cuidar mais da cidade, sobretudo do asfaltamento e recuperação das ruas e avenidas, limpeza das áreas públicas, melhoria na iluminação e segurança.



Posteriormente, atender as deficiências da área de saúde, com a implantação da UTI neonatal e pediátrica, trazer uma unidade do Hospital do Câncer de Barretos para Araxá. Reativar o Araxá Esporte com a busca de novos patrocinadores, também para outras atividades esportivas.

E, por fim, garantir o investimento na Educação com a retomada das atividades.

5 – Como deve ser o relacionamento do chefe do Poder Executivo com a Câmara Municipal?

O relacionamento do Chefe do Poder Executivo deve ser de transparência e verdade junto ao Legislativo; entender que acima dos interesses próprios e politico eleitoreiros estão os interesses de Araxá e da comunidade. Politicagem e vaidade não podem ter espaço nas tratativas entre os poderes.

6 – Se eleito, quais serão seus principais desafios a serem projetados e/ou superados?

Os principais desafios serão: reativar nossa economia, tão sacrificada pela pandemia, e estimular a geração de empregos e renda com parcerias público-privadas, resgatando nosso comércio e indústria.