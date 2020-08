Série pré-candidatos a prefeito: Sérgio Furtado

O Diário de Araxá traz a divulgação de nomes que lançaram oficialmente, por redes sociais, entrevistas à imprensa ou outra modalidade de mídia, pré-candidaturas a prefeito.



Elaboramos um questionário com o perfil e cinco perguntas relacionadas às intenções de cada um em pleitear um cargo ao Poder Executivo. Os pré-candidatos que responderam dentro do prazo estabelecido serão divulgados de acordo com a ordem alfabética do nome de batismo, na chamada principal do site, no período de 24 horas, a partir das 8h. As divulgações ocorrerão entre segunda e quinta-feira.



Os pré-candidatos que enviaram após o prazo, serão divulgados depois dos que responderam no período estipulado.



Sérgio Furtado

A quarta divulgação da série é sobre o empresário Sérgio Furtado, pré-candidato a prefeito pelo Partido Social Liberal (PSL).

1 – Perfil do pré-candidato.

Sou Araxaense, filho do professor Sérgio Furtado e da dona Sebastiana, muito conhecida dos tempos em que trabalhava na Caixa Econômica Federal. Casado com Alessandra e pai de duas filhas lindas, Julia e Zara.

Sou formado em Engenharia Civil, empresário, diretor executivo do Grupo Polo, que atua em Araxá e diversos outros municípios há mais de 11 anos. Apaixonado pelo que faço e muito feliz por contribuir com a cidade onde nasci.

Nesses 11 anos, geramos mais de 600 empregos diretos e indiretos e revertemos mais de R$ 1 bilhão em investimentos na economia de Araxá.

2 – Em qual partido você está filiado e o que o motivou a ser pré-candidato a prefeito?

PSL, Partido Social Liberal. Decidi ser pré-candidato a prefeito de Araxá porque a única maneira de fazer o que tenho vontade por minha cidade, seria através da ação política do poder executivo. Não sou político, nunca exerci cargo ou função política na minha vida, o que me motiva hoje é retribuir para minha cidade tudo aquilo que ela me proporcionou.

Na minha profissão conheci de perto, detalhadamente, os principais problemas e os anseios de toda a população. Araxá é uma cidade diferenciada, aqui tem um enorme potencial de desenvolvimento, uma cidade rica. Não podemos admitir que exista ainda pessoas e famílias em situação de dificuldade. Cabe ao poder público planejar, gerir e executar ações que transformem essa realidade.

O fato de existir duas grandes mineradoras no município acaba fazendo com que os nossos gestores se acomodem, isso porque elas geram uma grande receita para a cidade, mas não podemos ficar na mão de apenas duas empresas, precisamos abrir as portas da nossa cidade para que outras industrias, empresas invistam aqui, gerando mais oportunidades, mais emprego e mais desenvolvimento.

Aquela pessoa que quer investir, trabalhar e viver em Araxá, tem que encontrar na prefeitura apoio, facilidade, dialogo. A prefeitura precisa ser parceira de todos.

3 – Já tem definição do nome de pré-candidato(a) a vice-prefeito(a)? Se sim, quem é? Caso ainda não tenha, como estão as tratativas para definir por esse nome?

Não. Como eu já disse, não sou político. Estamos dialogando com todos os partidos, conhecendo várias pessoas e vamos definir realmente quando entendermos que essa pessoa esteja alinhada com nossas ideias. Que seja responsável, trabalhadora e que realmente venha contribuir com o que pretendemos fazer por Araxá.

4 – Quais devem ser as prioridades da Prefeitura de Araxá a partir de 2021?

Em primeiro lugar: Planejamento, para gerir com mais eficiência os recursos – que não são poucos – e que com certeza podem transformar a nossa realidade. Precisamos dar um salto muito grande em 2021 no sentido de maior qualidade e mais eficiência nas questões da saúde, educação, segurança e desenvolvimento social.

Em segundo lugar: Implantar um sistema efetivo para viabilizar a vinda de novas empresas. A prefeitura precisa investir mais em infraestrutura, financiando a implantação de projetos que representem a médio e longo prazo, oportunidade, empregos e mais receita para o município.

5 – Como deve ser o relacionamento do chefe do Poder Executivo com a Câmara Municipal?

No que depender de mim será o melhor possível. Entendo que a participação do poder legislativo no processo de gestão do município é essencial. É eles que são a voz do povo, com certeza vamos trabalhar juntos, priorizando os anseios da população.

6 – Se eleito, quais serão seus principais desafios a serem projetados e/ou superados?

Volto a repetir. Eu vejo Araxá como uma cidade com um grande potencial de desenvolvimento. O nosso desafio será transformar de fato, o que vivemos hoje em um tempo de mais realizações em todas as áreas.

Transformar Araxá numa cidade que realmente seja referência no Estado e no país. Fazer uma administração eficiente, aberta a participação das pessoas, atente aos interesses dos empreendedores. Uma gestão que realmente faça sempre pelo benefício da comunidade.