Serviços digitais e horário estendido do Balcão da Prefeitura de Araxá agilizam atendimento ao cidadão

O site da Prefeitura de Araxá disponibiliza serviços digitais com o objetivo de facilitar a vida do cidadão e evitar fluxo em tempos de pandemia. Na aba “Serviços Online”, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) podem ser consultados ou emitidos pela ferramenta, sem a necessidade da presença física do contribuinte na prefeitura. A mesma dinâmica vale para emissão e validação de notas fiscais de prestação de serviços.

A Certidão Negativa de Débitos Municipais, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, também poderá ser emitida pelo contribuinte que estiver em dia. Instituições financeiras ou cartórios também poderão fazer pela internet a escrituração de serviços prestados e/ou tomados.

E, ainda, será possível a consulta de trâmites e localização de processos através do Protocolo Online, além de poder realizar a consulta de legislação e procedimentos relacionadas ao Setor de Tributos.

Caso o contribuinte prefira o atendimento presencial, o horário do Balcão de Atendimento, na rua Presidente Olegário Maciel, foi ampliado a partir desta semana das 9h ás 17h, sem intervalo para almoço. “Dessa forma, quem não tiver acesso à internet, pode continuar acessando esses serviços em horário estendido”, ressalta o secretário municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, Arnildo Morais.

Site oficial da Prefeitura de Araxá – www.araxa.mg.gov.br, acessar a aba “Serviços Online”.