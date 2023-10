Servidores da Secretaria Municipal de Saúde recebem ações especiais durante outubro

Ações especiais destinadas aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. O projeto “Cuidar de quem cuida” foi lançado para o cuidado com a saúde mental do trabalhador, que lida diariamente com a dor do próximo e precisa oferecer um atendimento humanizado, apesar de todas as adversidades.

A abertura foi realizada nesta terça-feira (10) e, durante o mês de outubro, coordenadores, psicólogos, referências dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e demais profissionais participam de workshops, círculos restaurativos e capacitações em Araxá e Uberaba.

De acordo com a coordenadora de Saúde Mental, Alessandra Silva, a mudança do mundo se inicia pelas pessoas, e é exatamente por isso que o autocuidado tem enorme importância nos dias de hoje.

“Esses profissionais trabalham com muito afinco em relação ao próximo, e o desenvolvimento do programa se deu para que, de maneira contínua, as equipes multiprofissionais também se sintam acolhidas e continuem cuidando tão bem de nossa população”, afirma.