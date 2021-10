SESI-SENAI e CBMM lançam Programa de Qualificação gratuito para futuros profissionais da região de Araxá

Estão abertas as inscrições para um programa de qualificação gratuito, promovido pelo SESI-SENAI em parceria com a CBMM, empresa líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio.

O projeto visa formar futuros profissionais da região de Araxá nos cursos técnicos em Eletromecânica e Agrimensura. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 25 de outubro.

As turmas noturnas serão inauguradas no dia 3 de novembro e têm previsão de encerramento para julho de 2023, totalizando um ano e meio de duração dos cursos.

“Estar lado a lado a uma das principais instituições educacionais do país como o SESI-SENAI para oferecer mais conhecimento e autonomia para a comunidade araxaense nos traz a certeza de que estamos contribuindo com o futuro dos profissionais da região, impulsionando o desenvolvimento social e econômico de Araxá ”, explica Thiago Amaral, Gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico da CBMM.

O objetivo é que, a partir dos conteúdos programáticos e dinâmicas do curso, os alunos possam se capacitar profissionalmente para futuras oportunidades do mercado de trabalho.

Processo seletivo

As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas na secretaria do SESI-SENAI Araxá de segunda à sexta-feira no horário de 8h às 20h, entre os dias 18 e 25 de novembro.

O candidato precisa estar cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio ou ter concluído essa etapa escolar. Após aprovação no processo seletivo, no ato da inscrição, os interessados deverão apresentar na secretaria do SENAI Araxá os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de endereço e formulário de inscrição.

Para mais informações, acesse: https://bityli.com/22D8OB

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, na Echion, startup britânica. Ambos os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio.