Sessão na Câmara Municipal de Araxá comemora 60 anos da Psicologia

Uma Sessão solene na Câmara Municipal de Araxá marca, nesta sexta-feira (3), a comemoração do aniversário de 60 anos da regulamentação da Psicologia no país. A iniciativa conta com a participação do Conselho Regional de Psicologia – Minas Gerais (CRP-MG) e diversas outras entidades e a sessão será transmitida no canal de Youtube da Câmara de Araxá.

O objetivo é marcar as importantes contribuições de psicólogas e psicólogos na construção de políticas públicas e na promoção dos Direitos Humanos, da cidadania e da inclusão social.

A lei que regulamenta a profissão de psicólogo e os cursos de formação em Psicologia no país é a 4.119 e foi aprovada em 1962. Desde então, as possibilidades de atuação de psicólogas e psicólogos passaram por uma significativa ampliação e esse profissionais hoje atuam em diversos espaços: nos consultórios particulares, nas políticas públicas, nas organizações sociais e na iniciativa privada.



Age​nda:

Sessão solene em Homenagem aos 60 anos da Psicologia

Data:3 de junho Horário: 14hOnde: Câmara Municipal de Araxá – Av. João Paulo II, 1.200 – Alvorada.Transmissão: Canal de Youtube da Câmara de Araxá