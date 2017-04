Sete Vereadores usaram a tribuna em Reunião Ordinária da Câmara Municipal

Em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, realizada nesta terça- feira (25), usaram a tribuna os vereadores José Valdez da Silva (Ceará-PMB), Fernanda de Castelha Afonso (PSL), Hudson Fiuza (PSL), Edinho Souza (PTB), Carlos Roberto Rosa (SD), Robson Magela (PRB) e Raphael Rios (SD).

O Vereador José Valdez da Silva foi o primeiro a discursar. Ele iniciou sua fala lembrando a situação do aterro sanitário municipal em que os trabalhadores atuam em péssimas condições. Ainda destacou que o lixo é um problema de toda a sociedade e que a contaminação do solo é outra consequência grave de se negligenciar os transtornos causados por ele. Ceará também questionou a falta de retorno de suas solicitações por parte do executivo.

A Vereadora Fernanda Castelha agradeceu o Secretário Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, pela resposta de duas indicações solicitando construção de quebra- molas em diferentes pontos da cidade. Fernanda também relatou uma visita realizada ao Deputado Estadual Noraldino Júnior (PSC), em Reunião realizada na Assembleia Legislativa, foi firmado acordo para que o “castra móvel” ofereça seus serviços no mês de agosto em Araxá, para castrar cerca de 200 animais.

A preocupação com o servidor municipal foi um dos principais temas abordados pelo Vereador Hudson Fiuza. Ele apresentou a indicação de um Projeto de Lei que assegura aos servidores públicos municipais, que não possuem casa própria, a oportunidade de ter sua moradia através de um Projeto Habitacional voltado especificamente para o servidor público de baixa renda, que recebe até 2 salários mínimos.

O Vereador Edinho Souza falou sobre as visitas que fez em obras pela cidade, destacando o empreendimento da Matinha no Bairro Alvorada onde uma erosão destruiu parte da Rua e colocou em risco casas do local. O sistema de escoamento de água pluvial foi construído e a calçada revitalizada. O parlamentar apresentou números do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), das 33 entidades registradas no Conselho, apenas 11 apresentaram projetos e plano de trabalho.

O Vereador Carlos Roberto Rosa usou a tribuna para cobrar retorno em relação a situação do terreno para Construção da Escola Alice Moura, que está provisoriamente instalada no Uniaraxá. Ele destacou que muitos temas abordados em requerimentos estão sendo repetidos pelos parlamentares devido à falta de solução das reivindicações apresentadas. O Vereador também lembrou as condições da Associação de Apoio as Pessoas com Deficiência de Araxá (FADA) que está há um ano sem pagar os salários aos funcionários.

O Vereador Robson Magela fez um balanço do Fórum Comunitário de sua autoria realizado na segunda- feira (24) e destacou que o executivo irá rever a Lei 6.078/11 que proíbe o tráfego de veículos pesados e caminhões em algumas regiões da cidade. O Vereador falou sobre a votação das reformas trabalhistas e lembrou a importância da população se manifestar sobre o assunto e cobrar seus deputados. Robson anunciou que seu gabinete itinerante estará neste sábado (29), à partir das 9 horas, na entrada do Bairro Boa Vista, em frente ao viaduto do Bairro Max Neuman.

Encerrando o Grande Expediente, o Vereador Raphael Rios apresentou diversos requerimentos para melhorias estruturais na Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa, ele solicitou ajuda da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG) para destinar recursos para a biblioteca. Raphael lembrou que, após sua reivindicação, o pátio da Igreja Matriz não está sendo mais utilizado como estacionamento, pois o mesmo não foi construído para esta finalidade e estava sendo danificado pelos carros.

Ao final da Reunião, o Presidente Fabiano Santos Cunha (PRB) anunciou que a Câmara Municipal, através da Escola do legislativo, vai oferecer aos servidores da casa nos dias 3 e 4 de maio, no Uniaraxá, um curso com o tema licitação e contratos. O Presidente lembrou a necessidade de capacitação dos servidores com o objetivo de melhorar o atendimento oferecido a população.

Indicações, Moções e Proposituras

José Valdez da Silva

Indicação – Pedido para capina e limpeza das margens da Rua Pará, no Bairro São Geraldo.

Indicação – Que seja feito serviço de tapa buracos nas ruas Bairros Boa Vista e São Domingos.

Indicação – Estudo para recapeamento na Rua Pernambuco, no Bairro São Domingos.

Indicação – Sinalização de solo na Avenida Amazonas e Avenida Ministro Olavo Drummond, em frente ao Uniaraxá e no entorno da Igreja Matriz de São Geraldo.

Fernanda Castelha

Indicação – Revitalização, arborização e melhorias da iluminação da Praça Wilton Leal Junior, no Bairro Alvorada.

Indicação – Cumprimento da Lei 6.883/2015, que dispõe sobre a criação do Cemitério de Animais Domésticos de Pequeno e Médio Porte.

Indicação – Limpeza e Reforma do Centro de Convivência do Bairro Dona Beja.

Projeto de Lei – Denominação de Via Pública para Rua Siloé de Araújo Estrela, a Rua A, do Loteamento Vila das Artes.

Hudson Fiuza

Moção de Congratulações – À 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Passos (MG) e Delegacia de Homicídios, aos delegados, policiais e investigadores, pela agilidade nas investigações do duplo homicídio, encontrados mortos na cidade de Passos.

Moção de Pesar – Aos Familiares de João Augusto Rosa Fettermann, falecido recentemente em Araxá.

Indicação – Limpeza da área de preservação ao final da Rua Antônio dos Santos, no Bairro Cincinato de Ávila

Indicação – Implantar Programa Habitacional para atendimentos aos servidores públicos municipais.

Edinho Souza

Moção de Congratulações – Ao locutor de rodeio profissional de Araxá, Pedro Henrique, pela sua atuação nas locuções do rodeio em diversas festas por todo o Estado de Minas Gerais, na Festa de Barretos e várias outras cidades brasileiras.

Indicação – Recapeamento asfáltico total, com devida sinalização horizontal e vertical, ao longo de toda pista da Avenida Tancredo Neves, desde a Igreja Sagrada Família até a rotatória do Bairro Parque das Flores.

Indicação – Recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Boca da Mata, na Comunidade Rural da Boca da Mata.

Robson Magela

Indicação – Construção dos muros de arrimo que caíram em março de 2016 e atingiram duas residências localizadas nos números 20 e 30 da rua Direne Ribeiro Gomes de Menezes, no bairro Cincinato de Ávila.

Indicação – Nova pintura na faixa de pedestres existente no início da Avenida Ministro Olavo Drummond, entre o Uniaraxá e a Escola Estadual Armando Santos.

Indicação – Que a Banca Examinadora do Detran/MG realize os exames de direção em Araxá em dois sábados por mês.

Projeto de Lei – Denominação de via pública para Rua Ilma Maria Souza, a atual Rua H no Loteamento Parque das Mangabeiras V.

Raphael Rios

Indicação – Aquisição de novos computadores setor de braile e manutenção impressora braile, da Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa.

Indicação – Destinação de recursos, dentro do Orçamento Municipal aprovado, para a Biblioteca Municipal.

Indicação – Estudo para reforma paliativa no prédio da Biblioteca Municipal, para resolver, principalmente, problemas de infiltração, até que a reforma completa seja realizada.

Indicação- Serviços Urbano implantação de sistema de iluminação de led ao longo da Avenida Ecológica Pedro Honorato Silva

Moção de Congratulações – ao Jornal Correio de Araxá pela comemoração dos 60 anos de sua fundação.

Projetos Aprovados

Projeto de Lei 026/17- Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua José Nicolau de Sousa, a atual Rua “O” do Loteamento Villa das Artes.

Projeto de Lei 027/17- Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Toninho da CEMIG, a atual Rua “H” do Loteamento Villa das Artes.

Projeto de Lei 028/17- Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Margarida Ferreira da Silva, a atual Rua “H” do Loteamento Residencial Dona Adélia II.

Projeto de Lei 031/17- Dispõe sobre denominação de logradouro e dá outras providências – Estádio Municipal Ronan Ferreira da Costa, o campo de futebol do Bairro Santa Terezinha.