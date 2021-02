Sexta fase da Malebolge prende empresários que confessaram fraudes em vans que prestavam serviço para a PMA

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nesta quarta-feira (10), a sexta fase da operação Malebolge, que investiga fraude em licitação do transporte escolar rural envolvendo a gestão do ex-prefeito Aracely de Paula.



Dois empresários do segmento de tacógrafo (equipamento usado para registrar a distância percorrida e a velocidade do deslocamento de veículos) foram presos temporariamente.

Os investigados são suspeitos de adulterar esses equipamentos de vans e kombis usadas para transportar estudantes, de forma que os prestadores de serviço à Administração Municipal pudessem auferir um valor superior ao que realmente era devido. Segundo o delegado Renato Alcino, que conduz o trabalho investigativo, os medidores eram adulterados para marcar 30% a mais da distância efetivamente percorrida.

Conforme explica Alcino, essa modificação teria impacto diretamente nos cofres públicos. “A prefeitura realizaria o pagamento mediante os extratos, que são emitidos pelos equipamentos eletrônicos”, esclarece, ao informar que um dos empresários preso era responsável por fazer a adulteração dos medidores para que fosse marcada essa distância superior em 30%.

Já o outro é suspeito de realizar a fraude em hodômetros de veículos que foram apreendidos na primeira fase da operação. “Naturalmente, esses veículos seriam alvo de perícia e nós constataríamos que eles não haviam percorrido a distância que efetivamente constava nos registros da Prefeitura. Então o empresário, a pedido do grupo criminoso, adulterou para mais o hodômetro”, conta o delegado.

Alcino ainda pontua que ambos os investigados confessaram as fraudes e detalharam como eram feitas as adulterações.

Trabalho investigativo

A operação Malebolge teve início em agosto de 2020. Desde então, foram realizadas seis etapas, que resultaram em prisões, apreensões de diversos materiais de interesse para a investigação, além do bloqueio de mais de 30 veículos de propriedade dos suspeitos de envolvimento em esquema criminoso, o que os impede de vender ou alienar os automotores. As apurações apontam um prejuízo estimado superior a R$ 6 milhões aos cofres municipais.