Tablets incrementam atendimento de agentes de saúde em Araxá

Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias passam a trabalhar com tablets. Foram 200 unidades entregues pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (23), no auditório da Prefeitura de Araxá.

Durante o ato, o prefeito Aracely de Paula comentou que a atividade dos profissionais é bastante produtiva, a modernização da saúde está acontecendo em todos os setores. “As equipes vão transmitir as informações em tempo real. Assim, a prefeitura vai saber mais rápido o que está acontecendo naquele bairro, com aquela pessoa e o que é necessário fazer. Facilitará muito o contato da população com a secretaria (de Saúde) e com o corpo médico, cada morador se sentirá mais próximo da solução dos seus problemas.”

A secretária de Saúde, Diane Dutra acrescentou que no mundo atual é muito importante todos os setores estarem informatizados, principalmente a saúde. “Os equipamentos vão proporcionar às pessoas um trabalho mais digno e respeitoso, faremos uma gestão mais eficiente. O agente de endemias entra nas casas, monitora os focos de dengue; já o agente comunitário, acompanha os problemas de saúde dos moradores, e ao retornarem para a Unidade de Saúde têm que registrar tudo no computador. Essa ferramenta vem proporcionar mais qualidade e agilidade. O trabalho deles é muito importante, são as ferramentas principais para o desenvolvimento e planejamento da saúde, consideramos os agentes comunitários e de endemias os coachings da saúde.”