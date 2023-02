Técnicos da Azul Linhas Aéreas fazem vistoria no Aeroporto Municipal para retomar voos comerciais em Araxá

Os técnicos da Azul Linhas Aéreas realizaram, nesta quarta-feira (8), uma vistoria no Aeroporto Municipal Romeu Zema. A empresa confirmou recentemente a retomada dos voos comerciais em Araxá e a previsão é de que as operações sejam iniciadas ainda no primeiro semestre de 2023.

O administrador do aeroporto, Fabiano Cota, afirma que a volta dos voos comerciais na cidade vai fomentar o turismo no município.

“Essa visita técnica da Azul é justamente para verificar as condições operacionais do aeroporto. Foram avaliados todos os nossos espaços e a pista de voo. Esse foi o primeiro passo para a volta dos voos comerciais que devem começar em breve na cidade”, explica.

O assessor de Relações Institucionais da Azul, Ronaldo Veras, explica que a vistoria foi realizada para que os voos sejam retomados o mais rápido possível. “Para nós é fundamental esse retorno das operações em Araxá. Estamos confiando muito no mercado regional”, completa.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, destaca que o retorno de linhas aéreas comerciais em Araxá representa um novo momento para o setor.

“Vai reconquistar Araxá como um dos principais destinos turísticos do país. Estrategicamente é muito importante não só para a parte de lazer, como também de negócios. E a gestão promoveu uma reforma completa justamente para que nosso aeroporto seja novamente uma das portas de entrada da nossa cidade”, diz.

Reforma

O Aeroporto Municipal Romeu Zema recebeu uma reforma completa em 2022 para que os voos comerciais fossem retomados. O espaço passou por readequações de ambientes, reparos elétricos e hidráulicos, substituição de revestimentos, reforma de sanitários, pintura geral e troca do telhado.