Torneio Início do Ruralão 2017 acontece neste domingo

A Administração Municipal realiza neste domingo, 11, o Torneio Início do 26° Campeonato Ruralão. O evento, que marca a abertura do principal campeonato esportivo da área rural, terá a participação de dezesseis equipes. Todos os jogos acontecem em um único dia no Estádio Municipal Fausto Alvim, a partir das 8h30h. As partidas são eliminatórias, sendo divididas em dois tempos de dez minutos.

A Secretaria Municipal de Esportes convocou uma reunião para repassar os últimos detalhes relacionados ao Torneio Início do Ruralão. Cala Boca; Casinhas (Antinha); Chácara Dona Adélia; Fazenda Boca Júnior; Fazenda Bonsucesso; Fazenda Campos; Fazenda Córrego da Mata; Fazenda Estrela Azul; Fazenda Máfia; Curva de Rio; Itaipu; Juventude da Antinha; Fazenda Gondins; Grêmio Tapirense; Fazenda Santa Vitória e Fazenda Chapecó participarão do Torneio e, consequentemente, do Ruralão.

Os representantes desses clubes foram comunicados que após a abertura oficial será realizado o sorteio dos oito jogos da primeira fase do Torneio. Os oito times vencedores da etapa inicial se classificam para a segunda fase, sem a necessidade de sorteio, já que os chaveamentos estão estabelecidos pela organização do evento.

Os vencedores dos quatro jogos da 2ª fase se classificam para as semifinais, sendo que os dois times vencedores se garantem na decisão. Troféus para primeiro e segundo colocados serão entregues pela Prefeitura Municipal de Araxá.

O secretário municipal de Esporte, Adolfo Maurício da Silva, convida a população para prestigiar o evento no Estádio Municipal Fausto Alvim. “Trabalhamos no sentido de prestigiar essas pessoas que trabalham na zona rural. O Torneio Início é tradicional no município, é um momento de lazer, de confraternização que marca a abertura do campeonato mais antigo da nossa cidade. Por isso, estamos convidando todas as pessoas para somar conosco na realização do Torneio Início”, destaca o secretário.