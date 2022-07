Torneio Início do Ruralão 2022 acontece neste domingo, no Fausto Alvim

A maior competição do homem do campo de Araxá e região já tem data para começar. Há dois anos paralisado devido à pandemia da Covid-19, o 29º Campeonato Ruralão terá início no dia 24 de julho. Já o Torneio Início que tradicionalmente marca a abertura da competição acontece neste domingo (17), a partir das 8h, no Estádio Municipal Fausto Alvim.

O Torneio Início contará com a presença das 20 equipes que participarão do Ruralão 2022, além de membros da comissão técnica, familiares e torcedores. O assessor municipal de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, explica que o retorno do campeonato será um marco para as competições municipais.

“Ficamos mais de dois anos sem campeonatos esportivos, as pessoas e especialmente os amantes do esporte sentem muita falta. Estamos muito felizes por proporcionar esse retorno de forma segura”, destaca Márcio.

O Ruralão 2022 terá cerca de quatro meses de duração, com mais de 90 jogos realizados. Fazem parte desta edição, 20 equipes, 600 atletas e 80 diretores. Os clubes são: Ajesp, Amigos, Audax, Boca Júnior, Capela, Chácara Dona Adélia, Curva de Rio, Guarani Jr, Gondins, Fazenda Aliança, Fazenda Campos, Fazenda Chapecó, Fazenda Estiva, Fazenda Máfia, Fazenda Santa Vitória, Perdizinha, Santo Antônio F.C., São Pedro, Sítio 3 Colinas, TNT Tapira.