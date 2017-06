Torneio Início marca abertura do 26° Campeonato Ruralão

A competição mais tradicional do futebol araxaense movimentou o cenário esportivo neste fim de semana. O Torneio Início, que marca a abertura do 26° Campeonato Ruralão, envolveu dezesseis equipes participantes e foi realizado no último domingo, 11, no Estádio Municipal Fausto Alvim. Mais de 700 pessoas, entre atletas, dirigentes, autoridades e torcedores, acompanharam os jogos eliminatórios da competição em 2017.

Desde 2015, o Torneio Início voltou a ser promovido pela atual administração municipal e é uma maneira de abrir oficialmente o Ruralão realizado pela Prefeitura de Araxá. Estiveram presentes na abertura do evento, o secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, o secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, o assessor de Esportes Amador e Rural, José Antunes Soares Júnior (Dedé) e o vereador Raphael Rios, que representou a Câmara Municipal.

O prefeito Aracely de Paula, que esteve acompanhando os jogos, ressalta que os investimentos na área esportiva fazem parte do seu plano de ação na sua gestão. O secretário de Esportes destaca a importância da competição no calendário esportivo. “O Torneio Início é um momento festivo que une cada vez mais os clubes no Ruralão. O evento permite que haja interação dos atletas que trabalham na zona rural com os jogadores que moram no perímetro urbano. Isso é muito importante para a evolução do esporte na cidade”, ressalta Adolfo.

Após a abertura oficial do Torneio Início, a Secretaria Municipal de Esportes sorteou os primeiros oito confrontos da competição disputada no Estádio Municipal Fausto Alvim. As equipes participantes foram Casinhas (Antinha), Fazenda Santa Vitória, Bonsucesso, Curva de Rio, Cala Boca, Grêmio Tapira, Fazenda Córrego da Mata, Fazenda Estrela Azul, Fazenda Boca Júnior, Gondins, Fazenda Chapecó, Chácara Dona Adélia, Juventude Antinha, Fazenda Máfia, Itaipu e Fazenda Campos.

Depois de oito horas de disputa que congregou, além da etapa inicial, as fases quartas de final e semifinal até se chegar à decisão, a Fazenda Boca Júnior se sagrou campeã do Torneio Início derrotando por 1 a 0 a equipe da Fazenda Santa Vitória, uma das novatas da temporada.

Os dois primeiros colocados receberam troféus de campeão e vice-campeão pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes.