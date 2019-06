Torneio Relâmpago de Xadrez movimenta as unidades de ensino

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou o Torneio Relâmpago de Xadrez que movimentou quarenta alunos das Escolas Municipais de Aplicação Lélia Guimarães, Alice Moura, Dona Gabriela, Professora Auxiliadora Paiva, Manoela Lemos e Professor Nelson Gomes. O torneio antecedeu o Circuito de Xadrez programado para o mês de agosto e faz parte do cronograma de atividades do Departamento de Projetos da Secretaria Municipal de Educação, que incentiva o xadrez como atividade curricular nas unidades de ensino, desde o ano de 2016.

O Torneio Relâmpago de Xadrez contemplou quatro rodadas realizadas com os estudantes do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental I até 10h30 da manhã. O evento foi coordenado pelos professores especialistas de Xadrez, João Paulo Lacerda Gonçalves, Wesley José Dias da Silva, Fabiana Graciana de Souza Gonçalves e Bruno Vinícius dos Reis.

No encerramento do Torneio Relâmpago de Xadrez, os primeiros colocados receberam um tabuleiro do jogo e medalhas de participação que foram também entregues a todos os estudantes pela secretária Edna de Fátima Resende Campos e diretoras das unidades de ensino participantes.