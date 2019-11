Trajeto cultural promete encantar visitantes e moradores de Araxá

Uma das regiões mais charmosas de Araxá vai ganhar um atrativo a mais em dezembro. Entre o imponente Parque do Cristo e a bela Avenida Imbiara se formará em breve um caminho de luzes que promete encantar visitantes e moradores da cidade durante o período Natalino.

O trajeto cultural propõe espaços de convívio e experiências sensoriais através da arte. Uma exposição de esculturas e instalações nas praças, integra-se a um circuito de iluminação aérea. “Será uma experiência única. As pessoas vão caminhar pela região central e terão a possibilidade de dialogarem com obras de grandes artistas e arquitetos locais e nacionais dentro de um clima natalino. Tenho certeza de que todos irão se surpreender”, diz Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia.

O percurso começa com a iluminação da escadaria do Parque do Cristo. Esferas serão iluminadas com luzes de LED no espelho d’água do Teatro Municipal. Ainda na Avenida Antônio Carlos as pessoas vão se surpreender com a instalação artística “Seiva”, de Leandro Mendes. Seiva é uma instalação interativa lumínica e sonora.

A Igreja Matriz de São Domingos ganhará em dias específicos a projeção e exibição cênica de mandalas, criadas pela artista araxaense Patricia Valle Sandim. Pelos canteiros centrais da Avenida Imbiara estarão desenhos criados pelas designers araxaenses Ivana Guimarães e Adelina Menezes. A arquiteta Fernanda Fava traz para o mesmo trecho três instalações: túneis de LED que prometem surpreender. “Os túneis ficarão nas rotatórias do Colégio Dom Bosco, Estádio e Shopping. Um triangular, outro em arco e outro em quadros girando. Todos têm escala humana e permitem o trânsito através deles, proporcionado fotos incríveis e criando muitas sensações nos usuários”, explica Fernanda.

Um presente de Natal

Todas as atrações serão gratuitas e vão ser exibidas diariamente, no período de 25 dias de 18h às 6h.

O “Caminhos de Luz” é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster da CBMM; apoio da Prefeitura Municipal de Araxá e ACIA.

Serviço

CAMINHOS DE LUZ

Data: de 01 a 25/12

Local: Parque do Cristo, Avenida Antônio Carlos e Avenida Imbiara

Horário: de 18h às 06h

Exposição gratuita